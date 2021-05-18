«Global Finance» признал Инновационный центр IBA одним из лучших

БАКУ/Trend/ - «Global Finance» подвел итоги в рейтинге лучших центров финансовых инноваций. Инновационный центр IBA, учрежденный Международным Банком Азербайджана, стал одним из победителей в номинации «Лучшие лаборатории финансовых инноваций».

Конкурсный отбор по финансовым инновационным центрам проводится журналом «Global Finance» уже четвертый год подряд. Принять участие могут банки, университеты, правительственные и неправительственные организации разных стран мира в таких категориях, как управление денежными средствами, корпоративные финансы, исламский банкинг, платежи, торговое финансирование и многое другое. Цель такого отбора - стимулировать развитие FinTech-систем и использовать новые тенденции в этой области.

Помимо Инновационного центра IBA Междануродного Банка Азербайджана, победителями стали Commerzbank, Deutsche Bank, Deloitte, Barclays и другие ведущие организации. Ознакомиться с полным списком победителей в различных номинациях можно здесь.

Инновационный центр IBA функционирует с июня прошлого года. Целью создания такого центра является оказание поддержки развитию инновационной экосистемы в Азербайджане и объединение всех заинтересованных сторон в этой области. Центр помогает стартап-проектам на этапах инкубации и акселерации. Реализуются программы поддержки открытых инновационных экосистем, а также продвижение корпоративных инноваций в банке.

12 стартап-проектов уже успешно завершены и представлены инвесторам. Более подробно ознакомиться с деятельностью центра можно, перейдя по ссылке https://ibainnovation.az/en.

Подробную информацию о современных, универсальных, полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.