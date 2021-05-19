Минэкономики Азербайджана и Carlsberg Azerbaijan подписали Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 18 мая 2021 года между Министерством Экономики Азербайджанской Республики и крупнейшей пивоваренной компанией страны Carlsberg Azerbaijan был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Подписание меморандума состоялось в онлайн-формате при участии Микаила Джаббарова, Министра экономики, представителей Государственной службы по антимонопольной политике и контролю на потребительском рынке при Министерстве экономики, а также Ларса Леманна, вице-президента региона Центральная и Восточная Европа Carsberg Group, Вячеслава Мальцева, Генерального директора Carlsberg Azerbaijan и региональных представителей Carlsberg Group.

Согласно документу, Carlsberg Azerbaijan планирует инвестировать более 25 миллионов манатов в локализацию сырьевой базы, модернизацию предприятия, сокращение потерь, усовершенствование мер безопасности на рабочих местах, экспорт пива, а также в коммерческие проекты, нацеленные на развитие производства в 2021-2025 годы.

Стороны также договорились о сотрудничестве в экспортных проектах для повышения конкурентоспособности продуктов “Made in Azerbaijan”.

Микаил Джаббаров, Министр экономики: «Новые планы развития и инвестиций Carlsberg Azerbaijan в нашей стране заслуживают внимания. Подписанный сегодня документ является выполнением поручения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по итогам встречи с президентом Carlsberg Group Кеес 'т Хартом в Давосе в 2020 году. Мы ценим программу компании по расширению своей деятельности в Азербайджане, локализации сырьевой базы и переходу на производственный процесс, основанный на инновационных технологиях. Меморандум о взаимопонимании преследует несколько целей. Таким образом, компания намерена к 2025 году значительно сократить импорт сырья за счет поддержки производства пивоваренного ячменя в Азербайджане. Расширение и локализация производства также увеличат экспортные возможности и будут способствовать занятости. Министерство экономики готово поддержать увеличение экспортного потенциала компании, сотрудничая в рамках механизмов поддержки экспорта. Это сотрудничество будет способствовать увеличению экспорта продукции под маркой «Made in Azerbaijan» на внешние рынки и обеспечению их конкурентоспособности.»

Ларс Леманн, вице-президент региона Центральная и Восточная Европа Carsberg Group: «Меморандум, подписанный между Министерством Экономики и Carlsberg Azerbaijan, - прекрасный пример поддержки бизнеса в Азербайджане. Открытость Правительства к диалогу, уровень взаимодействия с бизнесом и борьба с «теневым рынком», создает надежную базу для развития нашего бизнеса. Подобный подход к взаимодействию бизнесом в Азербайджане является показателем дальновидной политики руководства Азербайджана, которая обязательно даст свои плоды уже в ближайшее время».

Вячеслав Мальцев, Генеральный Директор Carlsberg Azerbaijan: «Я живу и работаю в Азербайджане почти четыре года и из года в год вижу реальный прогресс, как в качестве главы бизнеса в Азербайджане в отношениях между бизнесом и правительством, так и в повседневной жизни в прозрачности рынка, уровне обслуживания клиентов и многом другом. Несомненно, это и результат очень кропотливой и скрупулезной работы Министерства Экономики, направленной на поддержку бизнеса, независимо от сектора и масштаба. Мы очень рады, что основной регулирующий орган и стейкхолдер (заинтересованная сторона) в правительстве является нашим главным сторонником и защитником. Это вселяет в нас уверенность в дальнейшее расширение бизнеса в Азербайджане».