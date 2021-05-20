Депозит мечты от Yelo Bank

Экономика 20 мая 2021 10:25 (UTC+04:00)
Депозит мечты от Yelo Bank

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank представляет новую депозитную кампанию, с помощью которой вы сможете преумножить ваши деньги удобным и безопасным способом. Мы повысили процентную ставку по продукту Yelo Стабильный до 11,5%, чтобы ваши вклады приносили вам желаемый доход.

Вы будете получать доходы по депозиту каждый месяц на бесплатную пластиковую карту, открываемую на ваше имя. Если вы хотите получать доход,по депозиту ежемесячно, то процентная ставка будет составлять 11%, а в конце периода - 11,5%.

Преимущества на этом не заканчиваются. Количество вкладов не ограничено, а продление происходит автоматически. Депозиты можно размещать сроком до 36 месяцев.

Мы также повысили процентную ставку по другому предлагаемому нами депозитному продукту Yelo Накопительный до 9,5%. Главное преимущество данного продукта - возможность пополнения сберегательного счета в любой желаемый момент. Срок - 12 месяцев, есть возможность пополнения счета через приложение Yelo App, а карта для получения ежемесячных процентов – от нас в подарок.

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