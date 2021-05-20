Пакистан и Азербайджан обсуждают открытие прямых авиарейсов
БАКУ /Trend/ - Пакистан и Азербайджан обсуждают открытие прямых авиарейсов между странами.
Об этом, как перeдает в четверг Trend, на своей странице в Twitter написал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.
Хайе провел встречу с директором Азербайджанской Государственной Администрации Гражданской Авиации Арифом Мамедовым. Темой обсуждения на встрече стали операционные вопросы открытия двусторонних прямых авиарейсов.
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