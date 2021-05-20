БАКУ /Trend/ - Пакистан и Азербайджан обсуждают открытие прямых авиарейсов между странами.

Об этом, как перeдает в четверг Trend, на своей странице в Twitter написал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

Хайе провел встречу с директором Азербайджанской Государственной Администрации Гражданской Авиации Арифом Мамедовым. Темой обсуждения на встрече стали операционные вопросы открытия двусторонних прямых авиарейсов.