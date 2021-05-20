Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией вырос в 2,5 раза – министр

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года товарооборот между Азербайджаном и Великобританией вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 162,2 миллиона долларов.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией, сообщает Trend.

По его словам, успешное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенным Королевством в течение 30 лет в нефтегазовой сфере вступило в новый этап развития, отвечая на вызовы глобального энергетического сектора.

«В 2019 году товарооборот между нашими странами вырос на 34 процентов и достиг 704,6 миллиона долларов», – отметил он.

«Наше сотрудничество в области декарбонизации интегрированных энергетических и транспортных систем, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, перехода к либеральному энергетическому рынку и энергетических сетей будет способствовать не только укреплению отношений между двумя странами, но и процессу энергетического перехода», – сказал он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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