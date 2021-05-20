Состоялось 4-е заседание азербайджано-британской межправительственной комиссии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялось 4-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В заседании, проведенном под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и представителя Государственного секретаря в Парламенте Великобритании, министра экспорта Грэма Стюарта, в формате онлайн приняли участие представители соответствующих ведомств двух стран.

На заседании были рассмотрены работы, проделанные после 3-го заседания Межправительственной комиссии, обсуждены возможности расширения сотрудничества и связей между Азербайджаном и Великобританией в сфере энергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, сельского хозяйства, транспорта, связи, окружающей среды, образования, здравоохранения, туризма, культуры и в других сферах.

Было отмечено успешное развитие торгово-экономического сотрудничества также, как и политического сотрудничества между двумя странами. Были указаны взаимные визиты на высшем уровне, подписанные документы и реализуемые проекты сыграли важную роль в развитии многоплановых экономических отношений. В этой связи была подчеркнута важность визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Соединенное Королевство в апреле 2018 года, а также высокопоставленных официальных лиц Правительства Великобритании в нашу страну. Было отмечено, что в 2019 году товарооборот между двумя странами вырос на 34 % и достиг 704,6 млн долларов США. В прошлом году этот показатель, ввиду негативных последствий пандемии, снизился на 35 %, однако в текущем году наблюдается его рост. В частности, в первом квартале текущего года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,5 раза и составил 162,2 млн долларов США.

Сопредседатель Межправительственной комиссии, министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что 30-летнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенным Королевством в нефтегазовой сфере вступило в новый этап развития, отвечая на вызовы глобального энергетического сектора: «Из 30,6 млрд долларов США, инвестированных на данный момент Соединенным Королевством в экономику Азербайджана, 28,8 млрд приходится на энергетический сектор. Реализация в ближайшем десятилетии Национального приоритета «Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста», утвержденного соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, стратегическое решение по содействию развитию возобновляемых источников энергии и «зеленых» технологий и выполнение поставленных задач открывают новые возможности для диверсификации сотрудничества между нашими странами в сфере энергетики. Наше сотрудничество в области декарбонизации интегрированных энергетических и транспортных систем, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, перехода к либеральному энергетическому рынку и энергетических сетей будет способствовать не только отношениям между двумя странами, но и процессу энергетического перехода».

Представитель Государственного секретаря в Парламенте Великобритании, министр экспорта Грэм Стюарт выразил поддержку своей страны новым направлениям развитию отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством: «Великобритания обладает максимальным потенциалом и опытом для поддержки глобального процесса применения экологически чистых технологий, от ветроэнергетики на море, интеллектуальных энергетических систем, устойчивого строительства и сельского хозяйства до «зеленого» финансирования и производства электромобилей. Надеюсь, что усилия правительства по либерализации и реформированию энергетического рынка сделают Азербайджан более привлекательной страной для инвесторов. В будущем еще больше британских компаний смогут поддерживать проекты по улучшению инфраструктуры и стать важными партнерами в раскрытии большого экономического потенциала Азербайджана».

На заседании были обсуждены и выслушаны взаимные презентации по ряду вопросов, включая развитие энергетического сектора, инвестиционный климат, возможности для малого и среднего бизнеса, дальнейшее планирование в сфере образования с учетом потребностей двух стран и оценку двусторонних возможностей в этой области, умные города, использование искусственного интеллекта, общий обзор планов Азербайджана в сфере цифровой трансформации и опыт Великобритании в этой области, цифровое здравоохранение, реформы в финансовом секторе, а также сотрудничество в области креативной экономики и творческого образования.

В рамках мероприятия был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к чистой энергии между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством международной торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». Документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики и изучение возможностей решения проблемы изменения климата. В рамках Меморандума будет осуществляться сотрудничество, а также обмен информацией и опытом в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, низкоуглеродных технологий, перехода к либеральному энергетическому рынку и электросетей.

В то же время на мероприятии был подписан Протокол о намерениях в области цифрового правительства между «Центром развития электронного правительства» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Службой цифрового правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В заключение был подписан Протокол по итогам 4-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Было согласовано проведение 5-го заседания Межправительственной комиссии в 2022 году в Лондоне.