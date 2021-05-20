Азербайджан делает все возможное для улучшения экономики – Генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Азербайджан делает все возможное для улучшения экономики и стабильности в стране.

Как сообщает Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе онлайн мероприятия «EU for Integrity: ЕС запускает программу по борьбе с коррупцией в странах Восточного партнерства».

Он отметил, что для достижения этих целей в стране проводятся необходимые реформы, с помощью которых Азербайджан стремится улучшить бизнес среду, принести демократические ценности, улучшить экономическую жизнь граждан и многое другое.

При этом уже проведенные реформы улучшили жизнь граждан Азербайджана. Так, в стране самая быстрорастущая экономика, улучшилась социальная политика, система здравоохранения, в стране есть законодательство, соответствующее международным механизмам.

Он добавил, что, конечно же, в стране есть и вызовы, в частности коррупция.

Таким образом, в Азербайджане борьба с коррупцией является интегральной составляющей.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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