Главы МИД России и Канады обсудили Карабах

БАКУ/Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров со своим канадским коллегой Марко Гарно обсудил Карабах, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Гарно заявил, что Канада продолжает вести диалог с Арменией и Азербайджаном в целях урегулирования напряженности и надеется, что обеими сторонами будут приняты такие меры, как расследование всех военных преступлений и сотрудничество по разминированию территорий.