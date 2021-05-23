Абу-Даби включил Азербайджан в «Зеленый список» для туристов

БАКУ / Trend / - Азербайджан был включен в «Зеленый список» Абу-Даби для туристов, сообщает Trend со ссылкой на Департамент культуры и туризма Абу-Даби.

Пассажиры, прибывающие из этих пунктов назначения, будут освобождены от обязательных карантинных мер после приземления в Абу-Даби и должны будут пройти только ПЦР-тестирование по прибытии в местный аэропорт.

Новый список, обновленный 23 мая, теперь включает 29 различных мест. По сравнению с предыдущим «Зеленым списком», действующим с 25 апреля, в новый список, помимо Азербайджана, теперь также входят Германия, Кыргызстан, Молдова, Испания и США.

Департамент культуры и туризма также пояснил, что «Зеленый список» применяется только к тем местам, откуда пассажиры прибыли в ОАЭ, а не к гражданству. Включение в список зависит от строгих критериев к здоровью и безопасности для обеспечения благополучия общества ОАЭ.

(Редактор: Надир Насиров)