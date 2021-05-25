PwC Aзербайджан и Pasha Bank обсудили сегодня процессы трансформации бизнеса после пандемии

БАКУ/Trend/ - 24 мая 2021 года, PwC Азербайджан совместно с PASHA Bank организовали гибридную конференцию на тему постпандемической трансформации бизнеса и мегатрендов.

Мероприятие проходило в отеле Fairmont. Встреча была организована в инновационном формате, включающем как живую дискуссию, так и онлайн-трансляцию. В мероприятии приняли участие более 70 руководителей из частного и государственного секторов.

Адаптация к будущему и сохранение актуальности в непредсказуемые времена - таков был ключевой посыл конференции, с которым выступили спикеры PwC и Pasha Bank. На конференции с основными докладами выступили Член Правления и Главный Операционный директор PASHA Bank Джалал Оруджев, Партнер по оказанию консультационных услуг PwC Чехия Майк Дженнингс, а также состоялась панельная дискуссия с участием руководителя консультационной практики PwC Азербайджан Эмина Шихгаибова, заместителем Председателя Правления PASHA Bank Джавидом Гулиевым. Модератором панельной дискуссии выступил Управляющий Партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев. Открывая мероприятие вступительным словом, Председатель Правления PASHA Bank Талех Кязимов отметил, что только компании, которые инвестируют в клиентский опыт и правильно определяют свои потребности, быстро адаптируются к изменениям и обладают способностью принимать быстрые решения и в результате преуспевают при возникновении таких неожиданных обстоятельств. Мероприятие возглавил Мовлан Пашаев, который рассказал о подходе PwC “ADAPT” и поделился результатами 4-го ежегодного опроса, проводимого PwC Азербайджан среди руководителей компаний. «Согласно результатам 4-го ежегодного опроса руководителей компаний, проведенного PwC Азербайджан, основанного на ответах 121 исполнительного директора, 60% руководителей в Азербайджане планируют инвестиции в цифровую трансформацию, а 67% из них считают, что главным приоритетом бизнеса являются квалифицированные, образованные и адаптируемые работники. Это прямой показатель того, что руководители компаний в Азербайджане придерживаются мнения, что цифровизация и повышение квалификации имеют решающее значение для будущего успеха в быстро развивающихся странах, экономика которых опирается на искусственный интеллект, робототехнику и другие новые технологии », - заявил г-н Пашаев в своем выступлении.