Mover при поддержке Банка Республика представил новые выгодные карты “VISA Moverkart”

БАКУ/Trend/ - Mover, один из лидеров электронной коммерции в Азербайджане, представил своим клиентам новые карты “VISA Moverkart”.

Новые карты были разработаны при поддержке Банка Республика, входящего в пятерку крупнейших банков страны, который всегда уделяет большое внимание инновациям. Отметим, что Moverkart - первая кобрендовая карта, созданная в Азербайджане в сфере электронной коммерции для покупок на популярных сайтах Турции и других стран, и имеет множество преимуществ.

Новые карты Moverkart Standard и Moverkart Platinum, выпущенные в ограниченном количестве, предлагают своим держателям множество преимуществ. В отличие от других пользователей электронной коммерции, владельцы карт Moverkart смогут делать покупки в Интернете более прибыльными для себя, зарабатывая бонусы и подарки по мере совершения платежей картой Mover.

Новые Moverkart-ы, выпущенные под девизом «Почувствуйте преимущество», подарят пользователям следующие приемущества:

• Возможность использовать тарифы Mover Standard (Грам на Грам) и Premium;

• 15% кэшбэк-бонуса на все транспортные расходы, уплаченные в Mover;

• Скидка 50% на курьерскую службу и на транспортировку книг;

• Скидка 30% на услуги таможенного консультирования;

• Возможность бесплатно хранить посылки на складе 14 дней;

• Возможность уменьшить пакет заказов из Америки;

• Специальная служба поддержки клиентов (услуга «Позвони мне»);

• Бесплатная доставка до двери по Премиум-тарифу Mover;

• Возможность получить фото посылок на наших зарубежных складах (бесплатно);

• Возможность возврата посылки с наших зарубежных складов (бесплатно);

• И многие другие преимущества.

Заказать новые карты можно на https://moverkart.az/ или на официальном сайте Банка Республика

Закажите Moverkart прямо сейчас и ощутите преимущество!

Mover - работает в секторе почтовых и грузовых перевозок Азербайджана с 2015 года. Компания является лидером рынка с более чем 200 000 клиентами. Mover также является одной из самых инновационных компаний в Азербайджане, предлагающей инновационные решения для сектора логистики. Mover является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной ассоциации организаторов транспорта (FIATA). Компания также осуществляет перевозку опасных грузов, анализов крови и внутренних органов в Азербайджан и за границу.

Банк Республика - создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)