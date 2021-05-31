Azer Turk Bank продлил кредитную кампанию по желанию клиентов

БАКУ/Trend/ - Государственный Azer Turk Bank, учитывая пожелания и интерес клиентов, решил продлить кампанию по потребительским кредитам на выгодных условиях до 30-го июня.

Годовая процентная ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на срок от 3 до 48 месяцев, в рамках кампании, начинается от 15%.

Стоит отметить, что по кредитам, предоставляемым на срок до 24 месяцев, комиссия не взимается.

Кроме того, банк установил максимальную сумму кредита на уровне 30 000 манатов в зависимости от среднемесячного чистого дохода клиента и сумму кредита, предоставляемого без поручителя, на уровне 15 000 манатов.

Кредит можно заказать онлайн, посетив сайт Azer Turk Bank.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az/ru/, корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.