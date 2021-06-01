Грузия открыла сухопутные границы с Азербайджаном

В Грузии с 1 июня открылись закрытые с марта прошлого года для туристов из-за пандемии COVID-19 сухопутные границы с Азербайджаном, Россией, Турцией и Арменией, на долю которых традиционно приходится наибольший турпоток, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно решению Межведомственного координационного совета Грузии по борьбе с пандемией, сухопутные границы страны можно будет пересечь с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест.

При этом всем въезжающим рекомендовано иметь медицинскую страховку.

Власти Грузии ожидают, что процесс вакцинации и ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года. В частности, как в Минэкономразвития, так и в Минфине республики прогнозируют, что восстановление туриндустрии, являющейся одним из ключевых секторов экономики Грузии, в этом году может быть на уровне 40-45% по отношению к "доковидному" 2019 году.