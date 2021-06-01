В AccessBank назначены новые Управляющий и Исполнительный Директора

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня в AccessBank приступил к исполнению обязанностей новый Управляющий Директор по Операционным Вопросам. Им стала Захра Зейналова, прежде работавшая на должности Исполнительного Директора банка по информационным технологиям. На этом посту г-жа Зейналова сменила прежнего директора, Натию Берия, срок полномочий которой подошел к концу.

Следует отметить, что г-жа Зейналова работает в AccessBank 14 лет и за эти года она прошла путь от рядового сотрудника до управляющей должности.

Новым Исполнительный Директором банка по информационным технологиям стал Дмитрий Казани, который помимо ИТ будет курировать Департамент Банковских карт и Поддержки Бизнеса. Г-н Казани имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере информационных технологий. Он начал свою карьеру в AccessBank в 2017 году с оптимизации ИТ-инженерии, а с 2020 по май 2021 года возглавлял Департамент Информационных Технологий банка.