Университет ADA начал сотрудничество с Международным Банком Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 2 июня Международный Банк Азербайжана и Университет ADA подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение подписано исполнительным проректором Университета ADA Фаризом Исмаилзаде и Председателем Правления Международного Банка Азербайджана Аббасом Ибрагимовым.

Исследование различных тем стратегической деятельности Банка, проведение совместных конференций и мероприятий и реализация программ повышения квалификации сотрудников Банка. Одной из основных целей также является трудоустройство выпускников ADA с высокими знаниями и навыками. Банк будет проводить соответствующие совместные проекты со студентами-резидентами «Big Data» и осуществлять обмен информацией и опытом.

Для обучения молодых специалистов будут созданы стипендиальные программы для студентов факультетов информационных технологий и инженерии, бизнеса или других. Студенты-резиденты «Big Data» будут выполнять соответствующие заказы Банка. Сотрудничество также предусматривает совместные проектные работы, организацию научных и научно-технических конференций, обмен информацией и опытом.

Исполнительный проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде подчеркнул важность подготовки национальных кадров для достижения устойчивого развития, отметив, что Университет ADA предлагает программы двойного диплома со многими зарубежными университетами с учетом быстро меняющихся требований современной рабочей среды. Сотрудничество с крупными компаниями расширяется на постоянной основе: «Сотрудничество с Международным Банком Азербайджана откроет новые возможности для развития молодежи. Академический опыт вуза и практический опыт Банка ускорят подготовку высококвалифицированных кадров », - сказал проректор Ф. Исмаилзаде.

Председатель Правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов рассказал о стратегическом плане развития Банка и обратил внимание на опыт и достижения во внедрении цифрового банкинга, корпоративного управления, устойчивой и конкурентоспособной бизнес-модели. «Мы придаем большое значение развитию благоприятной среды для талантливых людей и стремимся внести вклад в экономическое развитие нашей страны, привлекая молодых людей с высоким потенциалом, способствуя их профессиональному развитию. Сотрудничество с университетом ADA создаст для этого новые возможности», - сказал Аббас Ибрагимов.

Подробную информацию о современных, универсальных, полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, в филиалах и отделениях банка, на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.