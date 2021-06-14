Yelo Bank объявляет о программе летней стажировки

БАКУ/Trend/ - Отдающий предпочтение ярким и продвинутым профессионалам, Yelo Bank в то же время дает возможность для профессионального развития неопытным, но талантливым и способным молодым людям. С этой целью Yelo объявляет программу летней стажировки для студентов 3-го и 4-го курсов, желающих построить карьеру в банковском деле.

Попав в настоящую рабочую обстановку, студенты помимо новых знаний и профессиональных навыков, после успешного завершения программы стажировки, приобретут возможность присоединиться к команде Yelo.

Подать заявку могут молодые люди, которые хотят начать карьеру в банковской сфере и получить опыт работы в следующих сферах:

Финансы

Человеческий Капитал

Маркетинг (реклама, дизайн)

Обслуживание клиентов

Операционный/потребительский

Бизнес (микрокредиты)

Контроль качества

Возврата кредитов

İT, программирование

Бизнес аналитика

Следует отметить, что во время предварительного отбора особое внимание будет уделяться таким детялям как умение правильно себя преподнести посредством резюме, правильную структуру резюме, направление которое они изучали, языковые навыки, программы саморазвития, курсы, а также знание компьютерных программ и т.д.

Каждый, желающий принять участие, должен отправить свое резюме на адрес [email protected], указав в заголовке письма тему «Summer Challenge 2021», а также сферу, в которой он хочет пройти стажировку до 20-го июня. Спешите воспользоваться этой возможностью, места ограничены. Присоединившись к программе, вы можете воспользоваться возможностями карьерного роста и стать членом семьи Yelo.



Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram , и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - яркий банкинг.