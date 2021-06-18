В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям (версия 2)

(первая версия в 18:25)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На заседании с участием представителей соответствующих госструктур, входящих в Рабочую группу, было особо отмечено, что реализуются важные проекты с целью комплексного восстановления на освобожденных территориях инфраструктуры транспорта и связи.

Для восстановления коммуникаций и создания транспортной инфраструктуры, отвечающей международным стандартам, особую важность представляет расширение регионального сотрудничества в этой сфере и усиление транзитного потенциала региона.