Одобрено членство таможенной службы Азербайджана в Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершила работу начавшаяся 24 июня 138-я сессия Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТО).

Как сообщили Trend в субботу в Государственном таможенном комитете (ГТК), Азербайджан на сессии, которая проходила в онлайн-формате, представлял первый заместитель председателя ГТК генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов.

В ходе выборов, состоявшихся на 138-й сессии Совета таможенного сотрудничества, членство таможенной службы Азербайджана в Политической комиссии на 2021-2023 годы было единогласно одобрено в связи с ее эффективной работой в период председательства ВТО в Европейском регионе.

Напомним, что в рамках конференции руководителей таможенных служб Европейского региона ВТО Восточная группа Европейского региона выдвинула кандидатуру Государственного таможенного комитета Азербайджана в членство в Политической комиссии ВТО.

Отметим, что на церемонии открытия сессии председатель Совета ВТО Ахмед Аль Халифа проинформировал о предстоящих к обсуждению на заседании вопросах, а затем был заслушан отчет Генерального секретаря ВТО Кунио Микурии о последних новшествах в деятельности, осуществляемой в направлении реализации Стратегического плана на 2020/2021 годы.

В ходе трехдневной сессии обсуждались достижения в наращивании потенциала, тарифные и торговые связи, политика и управление, бюджет, финансы и другие вопросы, а также были проведены выборы в руководство Совета таможенного сотрудничества. Ахмед Аль Халифа был переизбран председателем Совета ВТО.

Выступив на церемонии закрытия сессии, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия поблагодарил таможенные органы за эффективную работу, полезные обсуждения и конструктивные предложения за период пандемии COVID-19. Он также высоко оценил деятельность азербайджанской таможни в период руководства Европейского региона ВТО. Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на трудности периода пандемии, были предприняты важные шаги по укреплению сотрудничества и принятию полезных решений для будущего развития таможни.

Первый заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов, выступая на сессии, выразил уверенность, что обсуждаемые вопросы будут способствовать повышению эффективности работы таможни, укреплению сотрудничества, изучению и применению передового опыта. Он поздравил Ахмеда Аль Халифу с переизбранием на пост председателя Совета таможенного сотрудничества и пожелал ему успехов.