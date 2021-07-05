Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО)

Экономика 5 июля 2021 16:54 (UTC+04:00)
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 июля состоялась встреча между ЗАО “AzerGold” и геологами, внесшими значительный вклад в развитие геологической науки и горного дела в стране.

Перед встречей, приуроченной к 5-летнему юбилею ЗАО, коллектив “AzerGold” посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил его память и возложил венок к памятнику. Также были возложены цветы к могиле академика Зарифы Алиевой, посещена Аллея Шехидов и почтена память сынов Отечества, отдавших свои жизни за свободу нашего народа и территориальную целостность нашей страны.

Выступивший на встрече председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов отметил, что горнодобывающая промышленность является одним из основных направлений экономического развития каждой страны. Он подчеркнул, что развитие горнодобывающей отрасли как самостоятельного сектора промышленности неразрывно связано с беспрецедентными заслугами общенационального лидера Гейдара Алиева. Ряд важных шагов, предпринятых под руководством общенационального лидера как в Советском Азербайджане, так и в независимой Азербайджанской Республике, эффективные результаты последовательного политического курса, внедряемого его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым, находят отражение в устойчивом и динамичном развитии всех секторов экономики, включая горнодобывающую промышленность.

Председатель правления сообщил, что знаменательная для ЗАО дата 5 июля обусловлена ​​высокой оценкой специалистов, оказавших неоценимые услуги в изучении богатых природных ресурсов нашей страны и преподавании геологических наук. Он выразил благодарность видным геологам Шахбеддину Мусаеву, Музахиму Пириеву, Алекперу Пириеву и другим, принявшим участие в мероприятии и внесшим свой вклад в открытие и изучение Човдарского золотоносного месторождения и Филизчайских полиметаллических месторождений, а также почтил память покойных геологов, внесших большой вклад в открытие и разведку этих и других месторождений. Была особо отмечена память покойного ученого Тофика Абдулла оглы Гасанова, видного ученого, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана, оказавшего неоценимые заслуги в изучении Филизчайского месторождения. Закир Ибрагимов отметил, что Тофик Гасанов, определивший древнюю историю Филизчайского полиметаллического месторождения на южном склоне Большого Кавказа, внес большой вклад в геологическую науку. Он отметил, что определение точного возраста рудоносных пород Филизчайского месторождения, создало большие возможности для изучения других месторождений региона, подчеркнув, что путь, начатый этими учеными, был успешно продолжен их преемниками, новым поколением геологов.

В продолжение мероприятия председатель также рассказал о достижениях госкомпании за 5 лет и о предстоящих задачах. Было отмечено, что экономические и политические достижения Азербайджана за последние 20 лет, растущая роль нашей страны не только на региональном уровне, но и в мире, оказали непосредственное влияние на реализацию масштабных экономических проектов и прогресс во всех секторах экономики.

Председатель правления сообщил, что ЗАО начавшее деятельность в 2016 году с эксплуатации одного месторождения - золотого рудника «Човдар», в настоящее время ведет добычу на двух месторождениях. Так, в короткие сроки со стороны ЗАО были открыты Агёхушская группа месторождений и месторождение Марах.

В целом, ЗАО на данный момент выполняет геологоразведочные работы на Човдарской группе месторождений, включая месторождения Агёхуш и Марах, а также на месторождениях Кохнемеден, Гёйдаг (Нахичеванская Автономная Республика) и Дашкесанском железорудном месторождении.

Закир Ибрагимов отметил, что в результате эксплуатации только одного золотоносного месторождения Човдар в Дашкесане, в экономику страны было привлечено более 639 миллионов манатов от экспорта цветных металлов. Отметив, что результаты деятельности напрямую связаны с успешной финансовой политикой компании, председатель правления подчеркнул отсутствие у ЗАО кредитных банковских обязательств. З. Ибрагимов также сообщил, что согласно предварительным результатам предстоящего финансового аудита, компания впервые выплатит дивиденды государству. Он выразил уверенность, что ЗАО и дальше будет добиваться поставленных целей, особенно в предстоящий период, с вводом в эксплуатацию новых месторождений, созданием новых рабочих мест и дальнейшим улучшением социально-экономического положения регионов.

Выступивший в продолжение мероприятия Али Алиев, начальник Национальной геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов, затронул работу, проделанную «AzerGold» в направлении повышения эффективности геологоразведки и добычи за последние пять лет. Али Алиев высоко оценил 24-кратное увеличение ресурсов цветных металлов в соответствии с международными стандартами в результате проведенных ЗАО исследований.

Далее на мероприятии выступили Шахбаддин Мусаев, начальник отдела геологии ЗАО «AzerGold», Агамахмуд Самедов, один из первых исследователей полиметаллических руд Галаба, обнаруженных в Загатальско-Балаканском районе, и другие ведущие геологи страны. На встрече был продемонстрирован видеоролик о деятельности компании, а также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии горнодобывающей промышленности Азербайджана.

В конце мероприятия по случаю 5-летия компании со стороны ЗАО «AzerGold» были вручены благодарственные письма и подарки геологам за их активное сотрудничество с Компанией на протяжении многих лет.

Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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