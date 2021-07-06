Новое назначение в AccessBank: Вусала Казимова назначена Руководителем Отдела Комплаенс

Вусала Казимова приступила к исполнению обязанностей Руководителя отдела комплаенс в AccessBank. Г-жа Казимова имеет более чем 16-летний опыт работы в банковском секторе;- она начала свою карьеру в AzerTurkBank в 2005 году и много лет работала на различных должностях в департаментах, занимающихся обслуживанием клиентов. До прихода в AccessBank Вусала Казимова работала Заместителем Директора Департамента Внутреннего Контроля и Финансового Мониторинга Azer Turk Bank.

Вусала Казимова получила степень бакалавра и магистра финансов и кредита Азербайджанского Государственного Экономического Университета, после чего проходила стажировку в таких ведущих банках как Commerzbank, Raiffeisenbank и ZiraatBank.

Кроме того, обладая сертификатом CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), г-жа Кязимова является сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием денег.

Она владеет азербайджанским, русским и английским языками.