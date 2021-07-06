Кредитное предложение для пенсионеров от ОАО «Муганбанк»

В рамках кредитной кампании ОАО " Муганбанк " любой человек, достигший пенсионного возраста, может получить кредит на сумму до 5 тысяч манатов. Для получения кредита гарант не требуется.

Кредит на сумму от 300 до 5000 манатов на период от 3 до 36 месяцев можно будет оформить во всех филиалах ОАО " Муганбанк " на территории страны. Для получения кредита достаточно предоставить удостоверение личности.

Выплаты по пенсионному кредиту осуществляются ежемесячно равными частями. Годовая процентная ставка по кредиту составляет 22-24 процентов. На момент последней выплаты по кредиту возраст заёмщика должен быть не более 66 лет.

Подробную информацию можно получить по телефону (012)933, на сайте банка (http://www.muganbank.az) или же на социальных страницах "Facebook" и “Instagram” ОАО "Муганбанк".

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО "Муганбанк" в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.