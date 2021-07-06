Разработана энергетическая стратегия по Карабаху (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Азербайджана по созданию электроэнергетической структуры на освобожденных от оккупации территориях и ее интеграции в республиканскую энергосистему ОАО «Азерэнержи» разработало энергетическую стратегию по Карабаху.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом ОАО Мухтар Махмудов.

По его словам, энергетическая стратегия по Карабаху предусматривает, в частности, строительство в каждом районе 110-киловольтных подстанций и их интеграцию в общереспубликанскую сеть посредством ЛЭП высокого напряжения.

«Учитывая, что Агдам выбран в качестве регионального центра в Карабахском регионе, ОАО «Азерэнержи» приступило к строительству двух 110-киловольтных подстанций в этом городе. В будущем там можно будет построить новые подстанции, что будет зависеть от роста потребления электроэнергии.

В рамках энергетической стратегии до конца нынешнего года наши подстанции будут введены в эксплуатацию во всех освобожденных районах. Помимо этого, продолжается строительство 110-киловольтных подстанций в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах. Ранее такие подстанции были открыты в Физули и Шуше. ОАО «Азерэнержи» также ведет работу в сфере восстановления малых ГЭС», - добавил Махмудов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)