Совместная палата по экономическому сотрудничеству улучшит экономические связи между Азербайджаном и Пакистаном - посол

БАКУ /Trend/ - Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству придаст необходимый импульс улучшению экономических отношений между двумя странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам посол Пакистана в Баку Билал Хайе.

"Считаю открытие палаты очень важным событием в истории наших двусторонних отношений. Мы надеемся, что эта платформа окажет большое содействие частному сектору и бизнес-структурам обеих стран в налаживании взаимовыгодного партнерства", - сказал Хайе.

"Мы видим потенциал в сельском хозяйстве, промышленности, информационных технологиях, стартапах и, прежде всего, в сфере туризма. Обеим странам есть что предложить друг другу", - сказал дипломат.

Он также отметил, что хотел бы видеть больше туристов, приезжающих из Пакистана в Азербайджан, и наоборот.

"Мы надеемся на начало в скором времени прямых авиарейсов между двумя странами, что сократит время в пути и способствует стимулированию не только туризма, но и бизнеса", - сказал Хайе.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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