«Сегмент МСБ нуждается в доступе к беззалоговому кредитованию и оперативности обслуживания»

Экономика 7 июля 2021 16:05 (UTC+04:00)
«Сегмент МСБ нуждается в доступе к беззалоговому кредитованию и оперативности обслуживания»

Интервью с директором департамента развития Малого и среднего бизнеса PASHA Bank Александром Головко.

- Г-н Головко, прошло уже больше года с начала пандемии и введения карантинных ограничений в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как за это время кризис отразился на клиентах Банка сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ)? Какие сектора оказались в наиболее уязвимой ситуации?

- 2020-й год, безусловно, стал сложным периодом для большинства предпринимателей и индустрий. Наиболее устойчивым к новым вызовам ожидаемо стал крупный бизнес. Малый бизнес пострадал больше всего. Наибольший удар пандемия нанесла по туризму, гостиничному бизнесу, транспорту, сфере общественного питания и розничных услуг. В этих сферах мы наблюдали более чем 50%-ное падение выручки у клиентов. При этом, несмотря на глобальное ухудшение деловой активности, можно также выделить индустрии, которые в 2020-м году продемонстрировали рост. Это коммуникационная сфера, интернет-торговля товарами широкого потребления (FMCG). Также, в целом наблюдался тренд цифровизации бизнеса – в 2020-м году мы наблюдали 5-кратный рост активности эквайринга электронной коммерции.

Несмотря на всю сложность ситуации с пандемией, 2020-й год для Банка в сегменте МСБ был успешным благодаря нашей стратегии цифровизации, которую мы начали реализовывать с 2018 года. Пандемия только усилила ценность для клиентов наших продуктов и сервисов, которые позволили им взаимодействовать с Банком в удаленном режиме, без посещения филиалов. Это касается как продуктов расчетно–кассового обслуживания, так и финансирования бизнеса. В 2020-м году мы увеличили количество активных клиентов более чем в 3 раза.

- PASHA Bank стал одним из первых банков, отреагировавших на сложности, возникшие у клиентов из-за влияния пандемии и карантинных ограничений. Какой пакет мер по поддержке местного малого и среднего бизнеса реализовал Банк в этом направлении?

- С начала локдауна Банком началась комплексная подготовка к работе в новых экономических реалиях и поддержке своих клиентов. Одними из первых инициатив были внедрение пакета реструктуризации кредитной задолженности клиентов, предоставления им «кредитных каникул», отмена штрафных санкций за просроченную задолженность, пересмотр (снижение, а в некоторых случаях и отмена) тарифов на ключевые банковские продукты и сервисы, запуск информационного портала с полезной и актуальной информацией относительно работы в условиях пандемии.

Банк понимал и понимает важность доступа клиентов к финансовым ресурсам в условиях кризиса, поэтому мы не только не остановили кредитование бизнеса (финансирование оборотного капитала продолжалось без ограничений), но и запустили 2 полностью цифровых беззалоговых кредитных продукта: стандартный онлайн бизнес кредит и онлайн бизнес-кредит по линии Фонда Развития Предпринимательства Азербайджана в рамках программы поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. Также активно работала продуктовая линейка беззалогового финансирования поставщиков (факторинг). Объем финансирования наших b2b клиентов (факторинг) в 2020-м году был на уровне докризисного 2019 года.

- В условиях карантина на первый план выходят услуги, предлагаемые банками удаленно. На какую линейку онлайн-продуктов могут рассчитывать клиенты сектора МСБ, обращаясь в PASHA Bank?

- Все основные продукты для бизнеса в Банке представлены в цифровом формате: от сервисов расчетно–кассового обслуживания и Интернет-Банка (цифровая платформа) до продуктов финансирования бизнеса. Для пользования продуктами Банка нашему клиенту нужен только компьютер или смартфон с доступом в интернет. К примеру, для того, чтобы стать клиентом Банка, предпринимателю или компании потребуется лишь 5-10 минут времени для прохождения процедуры открытия счёта онлайн. Далее, клиент также легко и быстро может оформить Зарплатный проект, получить POS-терминал или Электронную Кассу для розничной торговли, заказать получение наличных денег и другие продукты и сервисы, включая небанковские сервисы, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Заполнение заявки на оформление онлайн бизнес-кредита занимает у клиента порядка 20-30 минут, и в последующие несколько часов он получает уведомление о принятом по его обращению решении. В целом, в течение 1 дня наши клиенты могут получить финансирование объёмом до 250.000 манат.

- В начале июля 2020-го года государство с целью поддержки предпринимательства запустило программу льготного кредитования для отраслей бизнеса, пострадавших от пандемии. В свою очередь, PASHA Bank является банком агентом Фонда Развития Предпринимательства. Можете рассказать про условия программы и как PASHA Bank реализует программу?

- Программа Фонда Развития Предпринимательства, безусловно, стала важным частью государственной поддержки бизнеса и PASHA Bank был первым банком, подключившимся к ней. На момент запуска программы у нас уже действовал беззалоговый онлайн бизнес кредит и, естественно, подключаясь к программе, мы реализовали аналогичный цифровой клиентский опыт и в этом кредитном продукте. На текущий момент продукт составляет около 50% общего портфеля кредитования, выделенного в онлайн режиме. Продукт популярен благодаря низкой цене (7.5% годовых), простому и быстрому принятию решения (в течение 1 дня) и отсутствию залога. Клиенты в рамках данного продукта могут получить финансирование до 200,000 манат на срок до 36 месяцев с льготным периодом погашения основного долга.

- Как вы указали ранее, Банк в мае прошлого года запустил новый продукт кредитования Онлайн бизнес кредит. Какой максимальный кредит и по какой ставке можно получить у вас на развитие и поддержку бизнеса? Какие гарантии вам необходимы? Не могли бы вы назвать ваши ставки по кредитам — от самой низкой до самой высокой?

- На текущий момент в продуктовой линейке Банка 3 полностью цифровых кредитных продукта. В январе 2021 года мы запустили 3-й цифровой кредитный продукт – кредитную линию для Малого и Среднего Бизнеса. Кредитная линия гарантирует предпринимателю свободный график погашения и возобновляемый лимит. То есть, клиенты могут брать и погашать кредит когда им это необходимо, оплачивая проценты только за фактическое использование кредитных средств. Это очень удобный инструмент финансирования текущих операционных расходов бизнеса. В рамках онлайн бизнес кредита и кредитной линии клиенты могут получить до 250.000 AZN. Важным фактором оценки стоимости финансирования является цель кредита. Если клиенту необходимы деньги для финансирования оборотного капитала, то, как правило, это финансирование на срок до 1 года и мы можем предложить нашим клиентам процентную ставку от 12% годовых для аннуитетного кредита и от 11% для кредитной линии. Если же клиенту необходим кредит на срок более 1 года на запуск новых точек продаж или направлений бизнеса, а также на капитальные инвестиции, то процентная ставка стартует с 15.5%. Более высокий процент в данном случае обусловлен более дорогой стоимостью денежных ресурсов для Банка и риском долгосрочного финансирования. Несмотря на то, что наши цифровые кредитные продукты не имеют аналогов на рынке по удобству, простоте, скорости оформления и требованиям к заемщику, а также тот факт, что все 3 кредита являются беззалоговыми, процентная ставка по ним сопоставима со средними ставками по рынку. Что касается гарантий, здесь подход стандартный – это поручительство учредителей, в случае если Клиентом является юридическое лицо.

- На основе каких конкурентных преимущества для приобретения льготного кредита компания выбирает именно PASHA Bank, а не какой-либо другой финансовый институт?

- Все цифровые продукты, представляемые PASHA Bank, обладают несколькими ключевыми ценностными характеристиками, которые мы определили еще на этапе анализа рынка и подготовки продукта. Если мы говорим о кредитном продукте, выделяемом по линии Фонда Поддержки Предпринимательства, то это простота оформления заявки и скорость получения кредита, если говорим о продуктах Банка – то здесь уже мы говорим и об отсутствие залога. Как я уже говорил выше, оформление онлайн заявки занимает 20-30 мин, где клиенту необходимо предоставить в цифровой форме всего несколько документов, а решение по кредиту формируется в течение нескольких часов после подачи заявки. Это и есть те самые причины, по которым клиенты выбирают PASHA Bank.

- Предприниматели какого сектора наиболее часто обращаются за услугой «Онлайн Бизнес кредит», а какие - за льготным кредитом? Какова динамика и показатели продажи данного продукта на сегодняшний день?

- Льготный кредит Фонда по определению самый востребованный, однако обладает рядом ограничений по типу индустрий, поскольку предназначен для финансирования бизнеса, пострадавшего от пандемии. Это сфера розничных услуг и общественного питания, гостиничный и туристический бизнес, производство и оптовая торговля (исключая продукты питания, табак, напитки и нефтепродукты), технический сервис транспортных средств и перевозки, а также образовательные услуги. Что касается стандартного онлайн кредита и кредитной линии, то преобладающая отрасль, которую мы профинансировали в 2020-м году – это сектор торговли и услуг (около 70% выделенных средств в рамках цифрового кредитования). На 2-м месте – сфера производства (12% от общего объема).

Динамика развития цифрового кредитования достаточно хорошая –ежемесячно мы наблюдаем 10-15% рост. Максимальный объем ежемесячного финансирования составил в 2021 году более 5 млн. манатов, а к концу года мы планируем довести объем предоставляемого финансирования до уровня 10-12 млн. манатов в месяц. При этом портфель цифрового кредитования ожидается на уровне 30% от общего кредитного портфеля МСБ Банка к концу текущего года.

- Могут ли клиенты, не получившие льготный кредит, обратиться за продуктом «Онлайн Бизнес кредит» по стандартным условиям?

- Конечно. В PASHA Bank нет ограничений по количеству обращений или количеству выдаваемых кредитов. Основным условием получения финансирования в Банке является наличие соответствующего запросу клиента финансового и операционного состояния бизнеса и отсутствие негативной кредитной истории.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы увеличения спроса на продукт «Онлайн Бизнес кредит»? Каковы предварительные прогнозы на вторую половину года?

- Цифровые кредитные продукты будут постепенно вытеснять традиционные банковские продукты, особенно в сегменте финансирования микро и малого бизнеса. Это глобальный тренд. Мы рады, что команде Банка удалось предложить этот опыт бизнес клиентам впервые в Азербайджане. Использование цифровых технологий, agile-подходов, инструментов продвинутой аналитики и машинного обучения позволяет создать продукт абсолютно иного качества, чем традиционное корпоративное кредитование. Это перспективный и постоянно растущий рынок. К концу этого года мы планируем увеличить портфель цифрового кредитования в 3 раза по сравнению с 2020 годом.

Так, количество запросов на оформление кредита выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Во 2-м полугодии мы ожидаем увеличения среднемесячного объема кредитования до 8-10 млн. манатов и планируем предоставить нашим Клиентам более 80 млн. манат финансирования в 2021 году только в рамках продуктовой линейки цифрового кредитования. Вся команда активно работает над улучшением продуктов и разработкой новых технологических предложений для Клиентов.

- Пожалуйста, расскажите, как PASHA Bank оценивает в настоящее время перспективы развития сектора Малого и Среднего Бизнеса в Азербайджане в условиях пост-пандемии? Как, по-вашему, будет меняться спрос на бизнес-кредитование в ближайшие год-два?

- 2021-2022 года должны стать периодом восстановления экономики и бизнеса. В целом по бизнес сегменту мы видим позитивные ожидания по возобновлению деловой активности. Так, около 60% клиентов наблюдают рост выручки в этом году, остальные же ожидают восстановление продаж на докризисный уровень уже в начале следующего года. Макроэкономические прогнозы также позволяют нам позитивно оценивать восстановление и развитие МСБ сектора и спрос на финансирование бизнеса – реальный сектор экономики (исключая нефтяной сектор) ожидает реальный рост на уровне 3% в год в 2021 – 2023 годах. В первую очередь, активно будет восстанавливаться сектор торговли и услуг, туристическая отрасль, производство, строительная и транспортная сфера. Активное восстановление и развитие экономики Карабаха, реализация масштабных инфраструктурных проектов ускорит рост деловой активности бизнеса в регионах и в целом по стране.

- Помимо финансовой помощи, в данной ситуации предпринимателям сектора МСБ нужна также поддержка в адаптации к новым условиям. Могут ли клиенты рассчитывать на помощь PASHA Bank, например, в получении бизнес-консультаций и прочих нефинансовых услуг? ​

- Мы традиционно работаем в этом направлении в более крупном сегменте МСБ («средний бизнес»). Команда персональных менеджеров PASHA Bank консультирует и предоставляет всю необходимую информацию нашим клиентам как по банковским сервисам и продуктам, так и небанковским вопросам развития бизнеса.

Так, с прошлого года мы начали активно развивать небанковские цифровые продукты и сервисы, направленные на поддержку и развитие бизнеса, посредством доступным всем клиентам онлайн каналов. Определенные продукты уже работают, а некоторые находятся на стадии разработки. Одними из ключевых цифровых продуктов и сервисов в данном направлении являются юридическое и налоговое консультирование, бухгалтерия, B2B платформа, сервис электронной коммерции, а также различные продукты и сервисы в рамках концепции открытого банкинга (open banking/API).

Более детально о Онлайн бизнес кредитах: https://bit.ly/ruPBSME

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменбашинский НПЗ обнародовал объемы производства сжиженного газа
Туркменбашинский НПЗ обнародовал объемы производства сжиженного газа
Встречи министров ОПЕК+ на этой неделе не будет
Встречи министров ОПЕК+ на этой неделе не будет
Азербайджан и Турция намерены провести в октябре в Баку энергетический форум (ФОТО)
Азербайджан и Турция намерены провести в октябре в Баку энергетический форум (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Представлен очередной выпуск программы Real – Trend (ВИДЕО) Экономика 16:28
Турецкий порт Алиага принял более 2 тыс. судов Турция 16:26
В Азербайджане названо число обращений по кредитам от пострадавших от последствий COVID-19 предпринимателей Бизнес 16:25
Турецкий порт Алиага перевалил около 25 млн тонн грузов Турция 16:16
В Азербайджане исследуют киберфизические системы на платформе Industry 4.0 ИКТ 16:11
Товарооборот между Пакистаном и Азербайджаном увеличится – депутат Милли Меджлиса Экономика 16:09
В Кыргызстане цены на цемент повысились на 13% и кирпич - на 5% Кыргызстан 16:07
Госгарантии на бизнес-кредиты в Азербайджане с начала года достигли 130 млн манатов - министр Финансы 16:06
«Сегмент МСБ нуждается в доступе к беззалоговому кредитованию и оперативности обслуживания» Экономика 16:05
Город Шеки получил сертификат о включении в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Общество 16:03
В Агдаме разрушенные армянскими обстрелами дома восстанавливаются и передаются владельцам (ФОТО) Общество 15:57
Генпрокуроры пяти прикаспийских государств подписали декларацию о защите Каспия Политика 15:50
Туркменбашинский НПЗ обнародовал объемы производства сжиженного газа Энергетика 15:47
Порты Турции перевалили более 6 млн тонн грузов из Греции Турция 15:46
В Азербайджане стартовали конкурсы в связи с приемом в I класс Общество 15:41
Всемирный фонд дикой природы расследует экологическую катастрофу на реке Охчучай (ФОТО) Азербайджан 15:38
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района Политика 15:36
Около половины операций на Бакинской фондовой бирже приходится на долю одной инвесткомпании Финансы 15:35
Используемая военными США иракская база Айн-эль-Асад подверглась обстрелу США 15:35
Дядя Алекбер, ему было всего 46 … Как рано уходят из жизни таланты и любимцы... (ФОТО) Культура 15:33
Названа самая популярная среди пользователей Азербайджана поисковая система ИКТ 15:27
Объем операций по корпоративным бумагам на Бакинской бирже превысил 203 млн манатов Финансы 15:25
В Южную Корею из Израиля доставлены 700 тысяч доз вакцины Pfizer Израиль 15:24
Азербайджан в скором времени будет экспортировать золото не только в виде сырья, но и ювелирных изделий Бизнес 15:21
В "Лагере победителей" для детей шехидов Отечественной войны прошло театрализованное шоу (ФОТО) Культура 15:20
Объем операций по госбумагам на Бакинской бирже за 1-ое полугодие превысил 5 млрд манатов Финансы 15:20
В Баку продолжается судебный процесс по делу наемника, воевавшего в Карабахе (ФОТО) Происшествия 15:16
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) Культура 15:15
В Азербайджане до конца августа ожидается активность на рынке драгоценных металлов Бизнес 15:14
Психиатрическая клиника и извечный вопрос "Что делать?" – история Марьям, которая ищет отца (ФОТО) Культура 15:12
В Ливию прибыла третья партия вакцины "Спутник V" Арабские страны 15:05
Встречи министров ОПЕК+ на этой неделе не будет Энергетика 15:04
Новый таможенный пост Азербайджана будет введен в эксплуатацию в ближайшее время - Сафар Мехтиев Экономика 15:04
На бурение субартезианских скважин в Шамкире и Товузе выделено 1,4 млн манатов - Распоряжение Общество 14:47
Азербайджан увеличил экспорт в Италию Бизнес 14:44
В Азербайджане созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы - Указ Политика 14:40
Азербайджан будет представлен на конференции руководства европейских органов прокуратуры (ФОТО) Азербайджан 14:32
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях в числе приоритетных вопросов – МИД Азербайджана Политика 14:26
Еврокомиссия повысила прогноз средней цены нефти Brent на 2021 год до $68,7 за баррель Европа 14:16
Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-главы ИВ Имишлинского района Общество 14:15
Компании Cronimet выражен протест по поводу загрязнения реки Охчучай Политика 14:07
Агентство по развитию МСБ Азербайджана присоединилось к "Марафону занятости" Экономика 14:07
В Азербайджане пройдет финальный этап конкурса Yüksəliş Общество 13:55
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла Общество 13:42
На газахском направлении азербайджано-армянской границы вспыхнул пожар Происшествия 13:40
Туркменский экспорт в Узбекистан превысил $166 млн Бизнес 13:33
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии и Молдове Политика 13:29
Названо число субартезианских скважин, которые пробурят в регионах Азербайджана до конца года Экономика 13:26
В приватизации 2 заводов в Азербайджане могут принять участие иностранные инвесторы Экономика 13:20
В Азербайджане на следующей неделе пройдут вступительные экзамены Общество 13:13
Международный Банк Азербайджана представил обновленный бренд! Экономика 13:05
Названа доля ОС Android на рынке Азербайджана ИКТ 12:58
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $179 млн Турция 12:55
В Грузии может подорожать хлеб Бизнес 12:53
“Умное село" в Зангилане будет готово к январю 2022 г. - замминистра Общество 12:39
Азербайджан планирует открыть торговое представительство в Пакистане - замминистра Экономика 12:34
Иран планирует производить силицидное топливо для реакторов Экономика 12:33
Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана Экономика 12:30
Внешнеторговый оборот Турции превысил $37 млрд Турция 12:29
С начала года бизнесу в Азербайджане выданы льготные кредиты почти на 25 млн манатов - министр Финансы 12:27
В резиденции посла Евросоюза выставлены работы азербайджанского художника (ФОТО) Культура 12:21
AZAL увеличивает число полетов из Баку в Тель-Авив Транспорт 12:18
Марокко внесло РФ в список стран с более строгим контролем пассажиров из-за коронавируса Арабские страны 12:17
Совместная палата по экономическому сотрудничеству улучшит экономические связи между Азербайджаном и Пакистаном - посол Экономика 12:15
Коронавирус в Израиле: Около 3300 зараженных Израиль 12:14
Путин назвал киберпреступность и незаконную миграцию общими вызовами для стран Европы Россия 12:12
Освобожденное село Челебиляр Джебраильского района (ВИДЕО) Азербайджан 12:10
Ураган "Эльза" ослаб до тропического шторма США 12:08
В Китае сделали свыше 1,33 млрд прививок от коронавируса Другие страны 12:07
Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству приступила к деятельности (ФОТО) Экономика 11:56
Прокуратура ФРГ провела обыски у возможных причастных к теракту в Вене в 2020 году Европа 11:51
АБР одобрил кредит Азербайджану на смягчение последствий пандемии COVID-19 Финансы 11:47
Азербайджан и Турция намерены провести в октябре в Баку энергетический форум (ФОТО) Энергетика 11:44
Компании Пакистана обладают потенциалом для инвестирования в освобожденные земли Азербайджана - посол Политика 11:32
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Общество 11:30
Минфин Азербайджана выставил на аукцион очередной транш гособлигаций Финансы 11:28
ЕС окажет финподдержку паромному сообщению с Грузией - еврокомиссар Транспорт 11:27
Иран выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета на Камчатке Политика 11:26
Названа самая популярная соцсеть у пользователей Азербайджана ИКТ 11:19
Назначен новый постоянный координатор ООН в Туркменистане Туркменистан 11:14
Турция отправит в Азербайджан 100 тыс. коробок с лекарствами Общество 11:13
Подготовлена документация по компании Ионическо-Адриатического газопровода ​– глава МИД Хорватии (Эксклюзив) Энергетика 11:09
В 3 населенных пунктах Зангиланского района реализуется проект «Умное село» ИКТ 11:04
«Лаборатория Касперского»: 42% людей готовы идти на свидание только с теми, кто привился от Covid-19 или имеет антитела ИКТ 10:53
Летняя стажировка в AccessBank Экономика 10:52
В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков (ФОТО) Происшествия 10:45
В сфере животноводства Азербайджана активно применяются инновационные технологии и ИИ ИКТ 10:45
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:43
Израильский Банк "Апоалим" сообщает о сбое в работе банкоматов Израиль 10:40
В Кыргызстане с начала года финансирование пенсий и пособий составило около 25 млрд сомов Кыргызстан 10:35
Консорциум TAP и Албания подписали соглашение о строительстве газового объекта Энергетика 10:14
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:04
Лавров заявил, что РФ готова использовать базу в Таджикистане для защиты союзников Таджикистан 10:00
В Азербайджане асфальтируют "Дорогу Победы" (ФОТО) Транспорт 09:58
Цены на нефть не показывают единой динамики Энергетика 09:31
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:26
В ОАО «Азерсу» считают достаточными запасы воды в Азербайджане Общество 09:18
Тела девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке Россия 08:57
Объем товарооборота бизнес-сектора в Грузии вырос Бизнес 08:29
Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки рейтинга Bloomberg В мире 08:27
Все новости