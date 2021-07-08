Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно

Нуждаетесь в кредите для вашего бизнеса, но устали ходить в банки, стоять в очередях и тратить свое драгоценное время на документацию?

Yelo Bank предоставляет владельцам микробизнеса возможность получать кредит прямо на пластиковую карту. Теперь вы еще на один шаг ближе к воплощению своей бизнес-мечты в реальность. Для этого достаточно всего один раз пойти в банк, получить карту и оформить кредит. Для повторного кредитования в банк идти не придется, средства будут посажены прямо на вашу карту.

Уникальная карта для микро бизнеса выдается бесплатно в качестве подарка, имеющего следующие возможности:

Возможность получить кредит до 100 000 манатов.

Льготный период до 12 месяцев

Оперативная документация

Возможность выбрать план оплаты, адаптированный под ваш бизнес.

Но и на этом преимущества не заканчиваются. При подаче заявления на получение кредита не требуется ни условного залога, ни осмотра дома. Нет дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.

Не растрачивайте ценное время впустую, воспользуйтесь этой возможностью от Yelo Bank, и займитесь развитием своего бизнеса.

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram , и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - яркий банкинг.