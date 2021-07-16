Для турецких бизнесменов в Азербайджане предусмотрено 5 направлений – глава IBF

БАКУ /Trend/ - Для дальнейшей деятельности турецких бизнесменов в Азербайджане предусмотрено 5 стратегических секторов, четыре из которых – туризм, сельское хозяйство, пищевая промышленность, здравоохранение.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель Международного бизнес-форума (International Business Forum – IBF) и президент-основатель MUSIAD Эрол Ярар во время встречи в Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

Эрол Ярар подчеркнул, что в течение года IBF провел 2 крупных бизнес-форума: один в Стамбуле, другой – за пределами Турции.

Он отметил, что 25-й Форум IBF состоится в Баку в этом году. Форум проводится с целью развития двусторонних экономических и торговых связей между странами, укрепления инвестиционного сотрудничества и деловых связей с участием бизнесменов и государственных чиновников ряда стран мира. Планируется, что в Форуме примут участие более 1500 бизнесменов из-за рубежа и Азербайджана.

Президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, в свою очередь, выразил удовлетворение встречей с делегацией братской страны, подчеркнув наличие высокого уровня сотрудничества между Турцией и Азербайджаном во всех секторах экономики. Он отметил, что дружеские и братские отношения между руководителями двух стран оказывают очень положительное влияние на экономическое сотрудничество.

В ходе встречи Мусаев подробно проинформировал гостей о возможностях бизнеса в нашей стране, работе, проделанной для достижения устойчивого экономического развития, благоприятных условиях, созданных для привлечения иностранных инвестиций, а также о структуре и членском составе Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

(Автор: Фатима Зульфигар. Редактор: Надир Насиров)