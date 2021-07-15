Азербайджан увеличил экспорт и импорт электроэнергии
В июле 2020 года Азербайджан продемонстрировал боевую и моральную готовность вести войну за освобождение своей территории – российский эксперт
Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко
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Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пятой годовщиной попытки госпереворота 15 июля в Турции
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям на освобожденных землях Азербайджана
В МВД Азербайджана направлены документы по более 120 фактам незаконного строительства на побережье Каспия
Количество вакцинированных в Кыргызстане превысило количество всех случаев заражения COVID-19 - минздрав
Президент Ильхам Алиев: Акт о капитуляции, подписанный Арменией 10 ноября, позволил нам сохранить жизни тысяч молодых людей