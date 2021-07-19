Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В заседании, проведенном в видеоформате, участвовали входящие в Рабочую группу по экономическим вопросам представители Администрации Президента, министерств экономики, финансов, энергетики сельского хозяйства, Центрального банка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечно-кредитного гарантийного фонда.

Министерство экономики представило информацию о работе, проделанной с целью выполнения мер, предусмотренных Планом деятельности, принятым Координационным штабом.

Было отмечено, что за прошедший период завершены работы по полевой инвентаризации 13 307 единиц недвижимого имущества (10 483 единиц строений и 2 824 единиц инфраструктурных объектов) по Джебраильскому, Физулинскому, Губадлинскому, Зангиланскому, Агдамскому, Ходжавендскому, Тертерскому, Шушинскому, Ходжалинскому и Кельбаджарскому районам и началось осуществление соответствующих мероприятий на территории Лачинского района. Также были завершены работы по первичной инвентаризации недвижимого имущества в 177 населенных пунктах по 10 районам, в двух населенных пунктах работы продолжаются. Также было выявлено, что 409 населенных пунктов находятся в полностью разрушенном состоянии.

Итоговый проект «Государственной программы по восстановлению и устойчивому развитию освобожденных территорий Азербайджана в 2021-2025 годах» был подготовлен на основании анализа заключений и предложений государственных органов, предприятий и организаций, а также соответствующих рабочих групп Координационного штаба и представлен Кабинету министров.