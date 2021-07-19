Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В заседании, проведенном в видеоформате, участвовали входящие в Рабочую группу по экономическим вопросам представители Администрации Президента, министерств экономики, финансов, энергетики сельского хозяйства, Центрального банка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечно-кредитного гарантийного фонда.

Министерство экономики представило информацию о работе, проделанной с целью выполнения мер, предусмотренных Планом деятельности, принятым Координационным штабом.

Было отмечено, что за прошедший период завершены работы по полевой инвентаризации 13 307 единиц недвижимого имущества (10 483 единиц строений и 2 824 единиц инфраструктурных объектов) по Джебраильскому, Физулинскому, Губадлинскому, Зангиланскому, Агдамскому, Ходжавендскому, Тертерскому, Шушинскому, Ходжалинскому и Кельбаджарскому районам и началось осуществление соответствующих мероприятий на территории Лачинского района. Также были завершены работы по первичной инвентаризации недвижимого имущества в 177 населенных пунктах по 10 районам, в двух населенных пунктах работы продолжаются. Также было выявлено, что 409 населенных пунктов находятся в полностью разрушенном состоянии.

Итоговый проект «Государственной программы по восстановлению и устойчивому развитию освобожденных территорий Азербайджана в 2021-2025 годах» был подготовлен на основании анализа заключений и предложений государственных органов, предприятий и организаций, а также соответствующих рабочих групп Координационного штаба и представлен Кабинету министров.

Указом Президента Азербайджана от 28 мая 2021 года был создан Агдамский промышленный парк с необходимой инфраструктурой и структурами управления для осуществления предпринимательской деятельности, а также используемый для производства, переработки (вторичная переработка) и продажи конкурентоспособной продукции в промышленной сфере путем применения современных технологий, а также оказания услуг, и способствующий эффективной деятельности и развитию предпринимательства. На настоящее время на основании обращений выбраны 12 потенциальных резидентов. Был обсужден успешный опыт зарубежных стран по промышленным паркам и отмечено, что при организации работы экономических зон в регионах учитывается международная практика.

Для открытия магазинов для продажи товаров повседневного спроса, аптек, банкоматов, АЗС и пр. с целью удовлетворения первичных необходимых потребностей на освобожденных территориях (Кельбаджарский и Лачинский районы) были проведены встречи с соответствующими компаниями. В текущем месяце запланированы поездки предпринимателей в эти районы по согласованному графику и маршруту. К Карабахской цифровой геоинформационной системе, играющей роль единой информационной платформы, в настоящее время обеспечено подключение 12 из 27 государственных структур и организаций, проведены соответствующие тренинги для использования вышеназванного программного обеспечения. Продолжается работа по подключению к этой системе других надлежащих государственных структур и организаций. В связи с осуществлением на освобожденных территориях предпринимательской деятельности поступили 657 обращений. Анализируется приоритетность инвестиционных проектов, определяются и включаются в информационную базу потенциальные проекты.

Представитель Государственного агентства по туризму предоставил информацию о подготовке свода технических условий для оценки туристических и рекреационных зон на освобожденных территориях и туристических ресурсов вдоль потенциальных туристических коридоров.

Представитель Фонда возрождения Карабаха в ходе заседания сказал, что для обеспечения активного участия граждан в восстановлении, реконструкции и устойчивом развитии освобожденных территорий, эффективной организации агитационно-пропагандистской и просветительской работы в этой сфере и широкого представления информации об управлении Фондом возрождения Карабаха запущена интернет-страница Фонда. Для систематизации объективной информации о последствиях агрессии и захватнической политики Армении против Азербайджана, донесения до широкой общественности информации об ущербе, нанесенном биоразнообразию, материально-духовному наследию, природным богатствам региона, Фондом возрождения Карабаха по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой был реализован проект "Karabakh.Center" и создан соответствующий информационный портал.

Представленные отчеты были широко обсуждены членами Рабочей группы и приняты решения.

Отметим, что Координационный штаб, созданный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)