Экономика Азербайджана в I полугодии выросла на 2% - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Рост экономики Азербайджана в первом полугодии 2021 года составил два процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку".

По его словам, также следует отметить ненефтяной сектор экономики, который продемонстрировал пятипроцентный рост.

"Все эти показатели указывают на диверсификацию экономики, инициативу которой выдвинул Президент Азербайджана Ильхам Алиев", - сказал Джаббаров.

По словам министра, наблюдается рост сборов по линии налогов и таможни. Золотовалютные резервы Азербайджана продолжают расти, что придает дополнительный импульс росту экономики, отметил он.

(Автор: Зейни Джафаров)