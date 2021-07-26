БАКУ /Trend/ - Азербайджан ограничил импорт продукции из свинины из ряда стран.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, на основании информации Всемирной организации по охране здоровья животных об эпизоотической ситуации в мире принимаются соответствующие меры.

Согласно информации, в некоторых административно-территориальных единицах Вьетнама, Венгрии, Румынии, Польши, Кореи, Филиппин, Индонезии, России, Германии, Латвии, ЮАР, Молдовы, КНР, Лаоса, Танзании, Бутана, Намибии, Мьянмы, Кот-д'Ивуара, Малайзии и Украины были зафиксированы случаи африканской чумы свиней. В связи с этим введено временное ограничение на импорт в Азербайджан из соответствующих регионов вышеуказанных стран живых свиней, свинины, продукции из нее, а также соответствующего генетического материала.

В целях усиления контроля в Государственный таможенный комитет Азербайджана было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из вышеуказанных стран.

(Перевод: Турал Гараджаев)