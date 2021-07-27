БАКУ /Trend/ - Сербские компании приглашены к участию в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, сербские компании проявляют большой интерес в этом направлении и готовы стать партнерами Азербайджана в рамках указанных работ.

С другой стороны, по словам министра, сербская сторона заинтересована в открытии Зангезурского коридора.

«Открытие этого коридора позволит нарастить экономическое, транспортное и логистическое взаимодействие и откроет новые направления для сотрудничества между нашими странами», - сказал Бабаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)