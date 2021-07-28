Оценка независимого индекса аудиторских ведомств поддержит усилия Азербайджана по нескольким направлениям - менеджер ВБ
БАКУ /Trend/ - Оценка независимого индекса аудиторских ведомств поддержит усилия Азербайджана по борьбе с коррупцией и усовершенствованию реформ.
Как сообщает в среду Trend, об этом на мероприятии Всемирного банка по "Независимому индексу высших аудиторских ведомств на 2021 год" сказала менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.
По ее словам, Счетная палата Азербайджана, являющаяся высшим аудиторским органом в стране, заняла достойное место среди юридических ведомств.
Уровень Азербайджана определен на уровне B (9.0-9.5). В эту же категорию входят Турция, Россия, Аргентина, Китай, Хорватия и другие страны.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
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Оценка независимого индекса аудиторских ведомств поддержит усилия Азербайджана по нескольким направлениям - менеджер ВБ
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