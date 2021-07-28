Samsung Galaxy Unpacked - главное событие Августа

*GIF format digital invitation

Samsung Galaxy Unpacked - одно из долгожданных мероприятий лета, состоится в Августе. Что именно будет представлено на церемонии, пока не ясно. На официальной странице компании размещен не большой пресс релиз с электронным приглашением, датой и временем проведения мероприятия. А в небольшом вступлении сказано следующее: «Мы живём в эпоху быстрых перемен, влияние которых можно наблюдать во всех сферах —от молниеносных изменений в офисной культуре до революции в коммуникационных технологиях. Сейчас как никогда становятся актуальны гибкие и универсальные мобильные устройства, соответствующие ускоренному темпу нашей жизни и позволяющие наслаждаться каждым её моментом». Если также принять во внимание слоган мероприятия: «Galaxy Unpacked: Будущее раскроется по-новому. Совсем скоро», то вполне, возможно, нас ждут совершенно новые девайсы. Напомним, что Samsung использует свои мероприятия Unpacked для выпуска и продвижения своих новых продуктов и программного обеспечения. В апреле этого года компания провела одну презентацию новой линейки ноутбуков Galaxy Book. А в январе она также использовала Unpacked для запуска новых смартфонов Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra 5G, а также наушников Galaxy Buds Pro.

За все время Samsung оставляла всего пару подсказок, о том, что же будет нам представлено на мероприятии. Например, ранее Samsung завершила свою презентацию Mobile World Congress (MWC) в прошлом месяце небольшой шуткой, заявив, что по крайней мере одно устройство - новые Galaxy Watch – могут дебютировать во время мероприятия. Но в сообщении не указывалась дата, просто говорилось «позже этим летом». А совсем не давно на странице кампании было размещено интервью с доктором Тэ Мун Ро, президентом и главой подразделения мобильной связи. В пресс релизе президент рассказывает, как менялась наша жизнь в течении последнего года и какую огромную роль в ней сыграли технологии. Также глава говорил о том, что компании стремиться дать свободу каждому пользователю и в данном направлении тесно работает с проверенными лидерами отрасли, такими как Google и Microsoft, чтобы предоставлять мобильные технологии, которые являются безопасными и оптимизированными для современного быстро развивающегося и взаимосвязанного мира. Тэ Мун Ро отмечает: «В Samsung люди находятся в центре всего, что мы делаем. Мы постоянно прислушиваемся к вам, чтобы гарантировать, что любое новое устройство, которые мы создаем, действительно привносят полезные инновации. Мы хотим упростить жизнь всех, а не только избранных.»

Президент также заявил, что Samsung представит последнюю улучшенную серию Galaxy Z через несколько недель, чтобы изменить категорию смартфонов и полностью переосмыслить впечатления от пользования девайсами. Мы уже привыкли, что производитель часто ищет новые способы расширить возможности изучая абсолютно не изведанные ранее горизонты, поэтому новое, третье поколение, складных смартфонов, должно нас точно удивить.

В интервью было отмечено, что на мероприятии будет представлено первое в мире перо S Pen, разработанное специально для складных телефонов, а вместо того, чтобы анонсировать новый Galaxy Note, компания расширит любимые функции Note на большее количество устройств Samsung Galaxy.

Мероприятие Galaxy Unpacked состоится 11 Августа в 18:00 по Баку. Присоединиться к презентации можно будет на официальной странице Facebook и YouTube канале. В этом году у Samsung есть еще один сюрприз для нас. Подключайтесь к мероприятию в прямом эфире на Facebook и получите шанс выиграть Galaxy Buds Pro! Условия конкурса:

-Подписаться на страничку @SAMSUNGAZERBAIJAN

-Написать в комментариях любимые функции новых Galaxy во время прямой трансляции.

3 победителя будут выбраны рандомно из числа участников.

Обязательно присоединяйтесь к презентации, возможно, именно вы станете обладателем Galaxy Buds Pro.