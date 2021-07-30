AccessBank объявляет тендер

Экономика 30 июля 2021 11:53 (UTC+04:00)
AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на поставку мебели.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 10.08.2021.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Между Азербайджаном и Кореей достигнуты некоторые договоренности по проектам реконструкции - посол
Между Азербайджаном и Кореей достигнуты некоторые договоренности по проектам реконструкции - посол
Гянджинский автозавод и ПАО &quot;КАМАЗ&quot; построят сервисный центр в Азербайджане
Гянджинский автозавод и ПАО "КАМАЗ" построят сервисный центр в Азербайджане
Город Санья на Хайнане к октябрю 2022 года создаст передовой центр карантина растений
Город Санья на Хайнане к октябрю 2022 года создаст передовой центр карантина растений
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Турцию будут отправлены личный состав МЧС из 500 человек и вертолеты для тушения лесных пожаров - Али Асадов Политика 12:39
Турецкий порт Бартин принял свыше 200 судов Турция 12:37
Порты Турции перевалили более 20 млн тонн руды и металлургических отходов Турция 12:37
Порты Турции перевалили свыше 12 млн тонн грузов из США Турция 12:37
В Азербайджане будут повышены пособия и пенсии - госфонд Общество 12:36
Глава ЦБ Азербайджана заявил о росте валютных резервов с начала года Финансы 12:34
Стартовал процесс продвижения ненефтяной продукции Азербайджана на корейский рынок - посол Экономика 12:30
Инфляция в Азербайджане в 2021 г. достигнет верхнего предела целевого диапазона - Эльман Рустамов Финансы 12:25
Минобороны Великобритании: Около побережья Омана атаковано израильское торговое судно Европа 12:16
Подготовлена книга «Летопись Победы», посвященная славной победе Азербайджана во Второй Карабахской войне Политика 12:13
Правление ЦБ Азербайджана оставило учетную ставку на прежнем уровне Финансы 12:10
Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг превысили $22 млн ИКТ 11:56
Snam назвала объём чистой прибыли от TAP Энергетика 11:54
AccessBank объявляет тендер Экономика 11:53
Состоялось традиционное общее собрание летного состава AZAL (ФОТО) Транспорт 11:52
Завершается укладка покрытия на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта в Физули Экономика 11:52
Министр обороны Азербайджана ознакомился с ходом курсов повышения квалификации офицерского состава (ФОТО) Политика 11:44
Начался визит представителей Межведомственного центра при Координационном штабе в Физули (ФОТО) Политика 11:37
Узбекистан назвал сумму импорта туркменской продукции Бизнес 11:37
Порты Турции перевалили в I полугодии около 300 автоэвакуаторов Турция 11:31
По поручению Президента Ильхама Алиева в братскую Турцию будут отправлены бригады помощи – Хикмет Гаджиев Политика 11:28
В Азербайджане платежи иностранцев посредством банковских карт выросли более чем вдвое Финансы 11:18
В Грузии вступила в силу конвенция об избежании двойного налогообложения, подписанная с Японией Грузия 11:16
Узбекистан получил вакцину Moderna из США Узбекистан 11:11
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 11:10
Внешнеторговый оборот Турции превысил $40 млрд Турция 11:09
В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц, подделывавших справки о сдаче теста на COVİD-19 Общество 11:03
«Лаборатория Касперского»: благодаря инициативе No More Ransom пользователи уберегли более 900 млн долларов США от программ-вымогателей ИКТ 11:02
Турция мобилизовала все возможности для ликвидации лесных пожаров - Эрдоган Турция 10:59
Минэнерго Турции вновь продлило лицензию TPAO на разведку нефти и газа Энергетика 10:58
В ООО ADY Container опровергли информацию о штрафе со стороны ГТК Транспорт 10:53
Стоимость азербайджанской нефти превысила $75 за баррель Энергетика 10:51
Азербайджан экспортировал в Турцию более 400 млн кубометров газа Энергетика 10:49
Порты Турции перевалили свыше 6 млн тонн пищевых продуктов и кормов для животных Турция 10:46
Госконцерн Туркменистана объявил тендер на закупку стройматериалов и оборудования Тендеры 10:39
Минэнерго Турции продлило лицензию ТРАО на разведку нефти и газа в одной из провинций страны Энергетика 10:32
В Кыргызстане вакциной AstraZeneca уже привито 1258 человек Кыргызстан 10:30
НПЗ STAR SOCAR сократил импорт нефти Энергетика 10:25
Подписанный с Израилем меморандум способствует инвестициям в стартап-проекты Азербайджана - министр Бизнес 10:22
В Турции назвали расходы на реализацию проектов в сфере морского транспорта (Эксклюзив) Турция 10:17
Возобновлено движение поездов на всех линиях бакинского метрополитена Транспорт 10:16
Импорт нефти и нефтепродуктов в США из России с января по май вырос на 78% Россия 10:09
В I полугодии 2021 г. грузоперевозки аэропорта Эсенбога превысили 25 тыс. тонн Турция 10:07
В Баку пройдет "Ночь киноманов" (ВИДЕО/ФОТО) Культура 10:01
Минэнерго Турции продлило лицензию TPAO на разведку нефти и газа Энергетика 10:00
Железные дороги Грузии отчитались о росте грузооборота в I полугодии Транспорт 09:54
В I полугодии 2021 г. грузоперевозки аэропорта им. Аднана Мендереса составили около 40 тыс. тонн Турция 09:53
Порт Botas принял более 600 судов Турция 09:47
Растет канадский импорт неорганических химикатов из Узбекистана (Эксклюзив) Узбекистан 09:45
В Израиле подорожает бензин Израиль 09:41
Туркменистан импортировал из Турции готовую одежду почти на $10 млн Турция 09:39
В Узбекистане выявлено еще 897 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 09:39
ТРАСЕКА надеется на участие Туркменистана в пилотных перевозках с применением блокчейн-технологий Транспорт 09:39
Туркменистан вносит значительный вклад в рост транзитных грузоперевозок – ТРАСЕКА Транспорт 09:39
Нефть коррекционно дешевеет после двухдневного роста Энергетика 09:26
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО) Общество 09:25
Внешнеторговый оборот Турции превысил $37 млрд Турция 09:22
Вне фокуса – азербайджанские фотографы о проблемах экологии через призму объектива (ФОТО) Культура 09:11
Решение экологических проблем Каспийского моря Общество 08:41
Узбекистан и Азербайджан прорабатывают новый проект межправсоглашения в сфере международных автоперевозок (Эксклюзив) Транспорт 08:30
Торговый флот Британии сообщил о нападении на судно у берегов Омана Европа 08:07
Япония продлевает ЧС в Токио и расширяет его еще на несколько префектур Другие страны 07:44
За 4 месяца в иранских портах загружено и выгружено более 46 млн тонн грузов Иран 07:18
7778 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:10
Назван объем чистой прибыли коммерческих банков Грузии Финансы 07:00
Назначен новый главный советник президента Турции Турция 06:49
Южноафриканка Скунмакер установила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом Спорт 06:15
Квартальная выручка Amazon превысила $113 млрд В мире 05:58
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на Тайване Другие страны 05:04
Саудовская Аравия c 1 августа разрешит въезд туристам, сделавшим прививки от коронавируса Арабские страны 04:06
Один человек погиб при наезде автомобиля на террасу бара в Париже Европа 03:05
Информация о якобы сбитых двух БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности - минобороны Политика 02:26
Израиль запретил выезд из страны в Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию Израиль 02:11
Минфин США одобрил использование средств на выплаты привившимся от ковида США 01:24
Анн Линде: Напряженность на армяно-азербайджанской границе вызывает озабоченность Политика 00:36
Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям погибших в результате лесных пожаров в Турции Политика 00:35
Премьер Израиля заявил о начале кампании вакцинации лиц старше 60 лет третьей дозой Pfizer Израиль 00:03
В Турции с начала года зарегистрировано около 400 компаний с иранским капиталом Турция 00:01
Афины предложили Анкаре помощь в тушении лесных пожаров Европа 29 июля 23:31
Переход Pasha Sigorta на модель Agile способствует оптимизации процесса страхования Финансы 29 июля 22:43
Президент Турции выразил поддержку жителям регионов страны, пострадавшим от пожаров Турция 29 июля 22:42
Названа сумма импорта Грузией туркменских продуктов питания Бизнес 29 июля 21:59
Узбекистан снизит для иностранных инвесторов налоговые ставки на минеральную продукцию Узбекистан 29 июля 21:50
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли сборы с командирами взводов и батарей (ФОТО/ВИДЕО) Политика 29 июля 21:35
В Туркменистане вводят запрет на продажу электронных сигарет Туркменистан 29 июля 21:33
В Грузии вырос импорт мобильных телефонов Бизнес 29 июля 21:25
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Политика 29 июля 21:18
Стоимость экспорта нефти с иранского терминала Джаск снизилась на $ 300 000 Иран 29 июля 21:18
ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке В мире 29 июля 21:07
АБР высоко оценил усилия правительства Азербайджана по борьбе с COVID-19 (ФОТО) Экономика 29 июля 20:58
Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением в связи с недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана Политика 29 июля 20:28
Состоялась церемония закрытия "Недели дипломатии" в Баку (ФОТО) Политика 29 июля 20:20
Губернатор штата Оклахома ознакомился в Зангилане с работами в рамках проекта "умное село" (ФОТО) Политика 29 июля 19:55
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Политика 29 июля 19:34
ЦБ Азербайджана вновь сохранит учетную ставку на прежнем уровне - российский банк Финансы 29 июля 19:05
Туркменистан и Катар заинтересованы в наращивании торгово-экономических связей Бизнес 29 июля 18:32
SOCAR может принять участие в проекте установки по производству водорода в Швейцарии Энергетика 29 июля 18:12
Ученому Кямалу Макили-Алиеву вручен орден Международного фонда "Деде Горгуд" (ФОТО) Социум 29 июля 17:59
В минсвязи Азербайджана рассмотрят проблемы, связанные с интернетом Экономика 29 июля 17:55
Израиль заинтересован в налаживании долгосрочного сотрудничества с узбекскими производителями текстиля Узбекистан 29 июля 17:51
Все новости