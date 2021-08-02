Воздушный коридор над Зангезуром не используется - AZAL

В ряде СМИ и в социальных сетях распространилось ложное сообщение об использовании Национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром на маршруте Баку-Нахчыван.

«Азербайджанские Авиалинии» официально сообщают, что воздушного коридора над Зангезуром пока не существует и никак не используется авиакомпаниями.

AZAL призывает СМИ не доверять непроверенной информации и обращаться только к официальным источникам.

«Азербайджанские Авиалинии» оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования данных провокационных действий, а именно распространения заведомо ложной информации.