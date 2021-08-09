Проект МОМ по восстановлению кяризов поддержит усилия Азербайджана по достижению трех Целей устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Поддерживаемый Международной организацией по миграции (МОМ) проект по восстановлению древних подземных систем орошения - кяризов - в регионах Азербайджана внесет вклад в усилия страны по достижению трех Целей устойчивого развития (ЦУР), сказал Trend представитель организации.

По его словам, этот проект является одним из самых важных и своевременных мероприятий, проводимых МОМ в Азербайджане.

С начала проекта в 1998 году было восстановлено более 160 кяризов в различных регионах Азербайджана.

"Основываясь на успешном прошлом и уникальном опыте МОМ, миссия в настоящее время реализует проект "Комплексное развитие сельских районов для внутренне перемещенных общин в Азербайджане посредством восстановления системы водоснабжения кяриз" при финансовой поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) для обеспечения безопасного и стабильного водоснабжения более 8 тысяч семей в восьми районах", - сказали в организации.

Общая цель проекта - способствовать предотвращению вынужденной экономической миграции путем расширения доступа сельских общин в Азербайджане к безэнергетическим водным ресурсам как к средству повышения продуктивности сельского хозяйства.

Проект состоит из шести основных компонентов, которые включают в том числе разработку Национального генерального плана для ремонта, восстановления, наращивания потенциала кяризов, поддержки малого бизнеса в целевых регионах и повышения осведомленности населения в этой сфере, добавили в организации.

Таким образом, проект внесет вклад в усилия Азербайджана по достижению трех целей в области устойчивого развития (ЦУР) посредством:

- обеспечение водой для бытовых и сельскохозяйственных нужд, что оказывает прямое влияние на сокращение бедности и обеспечение продовольственной безопасности (ЦУР 1),

- расширение прав и возможностей женщин в сельских областях и вовлечение женщин в процесс принятия решений, повышение их роли в сельском сообществе с точки зрения лидерства (ЦУР 5),

- восстановление экологически чистых и устойчивых систем водоснабжения, кяризов и расширение доступа к безопасной питьевой воде (ЦУР 6).