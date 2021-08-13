БАКУ/Trend/ - PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное 12 августа 2021 года, охватывает мероприятия, направленные на укрепление и развитие взаимного сотрудничества, организацию сессий по обмену знаниями и опытом, обучение и развитие ИТ-специалистов, а также применение инновационных цифровых решений.

Следует отметить, что Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата является важной площадкой для развития экономических отношений между нашими странами, а также для содействия государственно-частному деловому диалогу. Палата вносит важный вклад в углубление международного сотрудничества.

ОАО «PASHA Life Insurance» в настоящее время находится в новом стратегическом периоде, охватывающем 2021-2023 годы, и компания нацелена на динамичное развитие на основе цифровой трансформации и инновационных решений. Подписанное сотрудничество играет важную роль для PASHA Life, которая придает большое значение инновациям.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставной капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.