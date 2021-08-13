Новая возможность пополнения счета для предпринимателей через киоски «E-manat»

Банк ABB, надежный финансовый партнер предпринимателей, создал для них еще одну выгодную возможность. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять приходные операции до 15000 АЗН в день через терминалы «E-manat» без оплаты комиссии. Раньше за такие операции взималась соответствующая комиссия. Теперь предприниматели могут пополнить свои счета не посещая банк, в ближайшем киоске «E-manat».

Банк постоянно расширяет удаленный доступ к финансовым услугам с целью удобства и экономии времени деловых людей. Корпоративные клиенты ABB могут открывать счета удаленно, не посещая банк, а также выполнять множество операций с помощью услуг интернет-банкинга.

Членам Клуба Предпринимателей созданного банком АВВ предлагается широкий спектр продуктов и услуг. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, регулярно проводящие различные операции в банке в течение определенного периода времени, могут бесплатно пользоваться пакетами услуг включающими в себя такие операции как: снятие наличности со счета, внутренние и международные переводы, заказ карт и перевод средств на карты в рамках зарплатного проекта, индивидуальный заказ корпоративных и визитных карточек, ежемесячная абонентская плата за POS-терминалы и другие услуги. Остальные опции доступны на льготных условиях. Отметим что подробную информацию о Клубе Предпринимателей можнл получить по данной ссылке.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.