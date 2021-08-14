Авиакомпания Wizz Air Abu Dabi совершила первый рейс в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Wizz Air Abu Dabi 14 августа совершила первый рейс по маршруту Абу-Даби - Баку.

Как сообщает в субботу Trend, самолет Airbus 321-100 приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:10 по бакинскому времени. Первый самолет по традиции встретили водной аркой.

Отметим, что авиакомпания будет выполнять рейсы в Баку два раза в неделю - по вторникам и субботам. Билеты можно приобрести на сайте wizzair.com.