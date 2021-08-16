Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»

Экономика 16 августа 2021 10:50 (UTC+04:00)
Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»

Вы предпочитаете совершать онлайн-покупки на зарубежных сайтах? Собираетесь купить билет за границу, и забронировать отель? Вам нужно сделать оплату за обучение в зарубежном университете?

Тогда спешите заказывать карты Банка Республика!

Потому что Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и прибыльными кампаниями, запустил выгодную кампанию для держателей своих карт под названием: «Такого кэшбэка еще не было!»

Так в рамках кампании, которая продлится с 16 августа по 16 сентября 2021 года, клиенты, сделавшие оплату мин. на 100 AZN любой картой (Visa/Mastercard) Банка Республика на зарубежных сайтах, станут участниками акции и заработают до 3% кэшбэка!

Клиенты, желающие воспользоваться преимуществами кампании, могут заказать свои карты онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kart» на номер 051 4 144 144.

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