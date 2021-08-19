Большая скидка на карты ABB Miles!

Банк ABB предлагает новую, выгодную кампанию на карты ABB Miles которые позволяют, осуществляя оплаты накапливать мили. Дебетовые и кредитные карты ABB Miles и ABB Miles Premium теперь будут предоставляться со специальной скидкой до 30-го сентября текущего года.

Мили приобретенные за каждый платеж, позволяют бесплатно получить как авиабилеты, так и проживание в отелях. Кроме того милями можно воспользоваться как внутри страны так и за её пределами.

Также в рамках кампании, клиенты приобретающие карты ABB Miles Premium, получают возможность бесплатно воспользоваться депозитными сейфами сроком на 2 месяца. Карты ABB Miles можно заказать онлайн здесь или через мобильное приложение банка, а также приобрести во всех филиалах и отделениях Банка. Следует также отметить, что при онлайн заказе как дебетовых карт ABB Miles, так и любых других дебетовых карт банка, доставка карт осуществляется бесплатно.

Продукт ABB Miles также доступен в качестве кредитной карты. Кредитные карты АВВ Miles предоставляют возможность клиентам осуществить оплату по частям и воспользоваться 60-дневной скидкой.

Владельцы манатных дебетовых карт AВВ Miles имеют возможность зарабатывать до 3% годовых на остаток в виде накопленных миль. Приобретённые мили начисляются на карту в конце каждого дня и в конце месяца отражаются на балансе клиента. Проверить баланс можно в мобильном приложении банка и в личном кабинете.

Карты ABB Miles также имеют другие преимущества. Так например при обналичивании средств суммой до 15000 азн, комиссия в банкоматах AВВ не удерживается. Кроме этого для карт ABB Miles услуга SMS-оповещения осуществляется на бесплатной основе.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/ru/ , позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.