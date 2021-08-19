AccessBank объявляет 2%-ую скидку на микро- и агро- кредиты!

AccessBank, лидер в области микрофинансирования в Азербайджане, продолжает поддерживать предпринимателей. На этот раз банк запускает скидочную кампанию для поддержки предпринимателей, работающих в агро- и микро-секторах и желающих развивать свой бизнес. С сегодняшнего дня предприниматели могут получить в AccessBank агро- и микрокредиты со скидкой в 2%.

Для онлайн заказа кредита: https://accessbank.az/az/requests/microloan/

Кампания продлится до конца сентября.

Для того, чтобы воспользоваться кампанией, вы также можете посетить ближайшее отделение AccessBank-а, а также позвонить в Контакт-центр банка 151 или написать на номер WhatsApp 055 440 01 51.

Дополнительная информация о продуктах доступна на веб-сайте Банка www.accessbank.az и в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).