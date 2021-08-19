ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards
ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards
ООО «Azercell Telecom» стало обладателем золотой награды Stevie®️ в категории «Самая инновационная компания года» 18-й ежегодной международной бизнес-премии®️ за готовность применять концепцию сенсоров с низким энергопотреблением на основе технологий Интернета вещей (IoT).
Azercell стал первой компанией, реализовавшей эту концепцию в Азербайджане. Для поддержки этого типа сенсоров и устройств операторы мобильной связи предлагают функцию «крупномасштабной сети с низким энергопотреблением» в сети LTE (NB-IoT - Narrow-Band Internet of Things). Azercell Telecom также применил эту возможность к своей сети, провел необходимые испытания и подготовил сеть для предоставления услуг и сотрудничества своим абонентам.
Эта инициатива компании была оценена жюри как впечатляющее достижение в воплощении в жизнь технологии, которая помогает человечеству жить и работать в более комфортной, «умной» среде благодаря возможностям, предоставляемым IoT. Комментируя столь высокую оценку международного жюри, президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова отметила, что легкий доступ к использованию технологий в больших городах и небольших селах является одним из ключевых приоритетов компании. З. Зейналова также подчеркнула готовность Azercell оказать поддержку правительству во внедрении IoT. Это также включает в себя оснащение освобожденных территорий в Карабахе технологиями в рамках Государственной программы «Умный город» и «Умное село».
Победители премии Stevie Award определялись по средним оценкам более 260 руководителей во всем мире, которые участвовали в процессе судейства с июня по начало августа. В этом году на рассмотрение по широкому кругу категорий было представлено более 3700 номинаций от организаций всех размеров и практически из всех отраслей.
Отметим, что в прошлом году ведущий оператор стал трехкратным обладателем всемирно известной премии STEVIE 2020. Azercell завоевал титул «Телекоммуникационная компания года» среди сотен компаний и получил Золотую награду. Azercell также получил бронзовую награду в номинациях «Самая инновационная компания года» и «Компания с самой ценной корпоративной ответственностью».
International Business Awards (IBA) — это ведущая в мире программа бизнес-наград. В разные годы в число победителей этого международного конкурса входили такие уважаемые компании, как Google, Microsoft Corporation, Turk Telecom, Vodafone Turkey, Etisalat, Dell Technologies, Maersk Company, HP Inc., UNESCO ICHCAP, IBM и др.
В виду продолжающегося кризиса COVID-19 премия «STEVIE» будет представлена победителям на виртуальной церемонии, которая будет проходить в декабре.