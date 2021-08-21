Прогнозируется значительный рост валютных резервов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует дальнейшее значительное увеличение валютных резервов Азербайджана, сказал Trend старший директор отдела суверенных облигаций Fitch Ratings Пол Гэмбл.

По его словам, пересмотр Fitch в мае прогноза BB+ по рейтингу Азербайджана с "негативного" на "стабильный" отразил устойчивость суверенных балансов страны к пандемии и прошлогоднему падению цен на нефть.

"В частности, суверенные активы в иностранной валюте на конец 2020 года составили 49,9 миллиарда долларов США, что немного выше, чем годом ранее. А внешние финансы дополнительно поддерживаются более высокими ценами на нефть (в июне Fitch пересмотрел свой прогноз цен на нефть: на этот год – до 63 долларов за баррель, а в 2022 году – до 55 долларов за баррель). Отражая это, мы теперь прогнозируем, что в 2021-2022 годах профицит счета текущих операций составит в среднем 7 процентов от ВВП (от небольшого дефицита в 2020 году), что приведет к значительному дальнейшему увеличению валютных резервов", – сказал он.

Fitch сохранил свой прогноз роста ВВП Азербайджана на уровне 2,1 процента в этом году и 2,9 процента в 2022 году, поддержанный постепенным увеличением добычи нефти (в соответствии с квотой ОПЕК+) и восстановлением ненефтяного ВВП.

По словам Гэмбла, Fitch ожидает, что в Азербайджане структурная жесткость экономики и препятствия для конкуренции будут сдерживать более быстрый рост притока ПИИ, не связанных с нефтью, и экономической диверсификации.

"Ключевыми факторами, влияющими на рейтинг Азербайджана, являются слабые показатели управления и отсутствие предсказуемости и прозрачности политики, особенно в отношении режима обменного курса, а также высокая долларизация банковского сектора и зависимость от углеводородного сектора", – добавил Гэмбл.