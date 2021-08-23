Новое назначение в AccessBank-е: Рашад Мирзоев стал руководителем департамента IT-инфраструктуры и операций
Рашад Мирзоев присоединился к команде AccessBank, возглавив Департамент IT Инфраструктуры и Операций банка. Г-н Мирзоев имеет более 13-лет опыта работы в банковском секторе. Свою деятельность г-н Мирзоев начал в 2008 году в Департаменте Информационных Технологий Rabitabank-а, в 2013-2018 годах он работал Начальником Отдела Технической Поддержки того же Департамента. До присоединения к команде AccessBank, Рашад Мирзоев являлся Директором Департамента ИТ-инфраструктуры Rabitabank-а.
Рашад Мирзоев является участником различных международных тренингов, организованных такими компаниями, как CISCO и HP в Мадриде и Барселоне.
Он владеет азербайджанским, английским и русским языками.
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