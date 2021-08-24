PASHA Life и Бакинский Государственный Университет подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Бакинский Государственный Университет (БГУ) и ОАО “PASHA Life Insurance” подписали Соглашение об осуществлении мероприятий, направленных на повышение квалификации молодежи. Сотрудничество сторон охватывает вопросы, относящиеся к их сферам деятельности и полномочиям.

Соглашение, подписанное 23 августа 2021 года, направлено на укрепление и развитие взаимного сотрудничества в сфере образования, повышение качества обучения и профессиональной деятельности студентов Университета, объединение усилий в этом направлении для обеспечения тесной интеграции. В то же время Компания проводит различные сеансы обмена знаниями, испытательные рабочие интервью для студентов, производственные или волонтерские программы стажировок для студенческого контингента, а также участие сотрудников компании в качестве приглашенных спикеров в Университете, и при необходимости их участие в учебной деятельности.

Соглашение предусматривает спонсирование сертификации или иных образовательных расходов студентов, принадлежащих к заранее определенным Компанией категориям, совместную поддержку предлагаемых Университетом проектов, и реализацию мер по повышению профессионального опыта студентов. Соглашение о сотрудничестве также предусматривает организацию экскурсий в офисное здание Компании, а также другие познавательные экскурсии и различные конкурсы. Все шаги предприняты для укрепления бренда работодателя PASHA Life.

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Бакинского Государственного Университета Эльчин Бабаев и председатель правления ОАО «PASHA Life Insurance» Нияз Исмаилов. Данное соглашение заключено на неопределенный срок.

«Мы уже долгое время сотрудничаем с компаниями входящими в PAŞA Holding. Реализуем множество проектов. В сфере образования пытаемся развивать новые и нацеленные на будущее направления. Верим, что это соглашение будет плодотворным как для нас, так и для компании PASHA Life». - подчеркнул ректор БГУ Эльчин Бабаев

Нияз Исмаилов, председатель правления ОАО «PASHA Life Insurance», отметил: «В компании PASHA Life мы всегда уделяем особое внимание кадрам. Текущий стратегический период для нашей компании это период цифровизации. В этом направлении нам нужны много новых сотрудников со свежим взглядом. Студентам Бакинского Государственного Университета будет создана возможность проходить практику в нашей компании и мы сами будем делиться с ними своими знаниями. Мы верим, что и для нашей страны это сотрудничество будет полезным».

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» работает с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставной капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.