Азербайджан и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации

БАКУ /Trend/ - Высокий уровень взаимоотношений между странами, в том числе и в сфере гражданской авиации, был отмечен 25 августа на двусторонней встрече президента AZAL Джахангира Аскерова c Чрезвычайным и Полномочным послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком, передает Trend со ссылкой на посольство.

Руководство AZAL отметило, что после открытия воздушных границ между двумя странами, закрытых из-за пандемии COVID-19, авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» выполняет полеты между Баку и Тель-Авивом с частотой два раза в неделю - в четверг и воскресенье.

В свою очередь, Джордж Дик подчеркнул, что этой осенью израильские авиакомпании ISR Air и Arkia Airlines также планируют возобновить рейсы в Азербайджан.

Стороны выразили уверенность, что по мере смягчения карантинных ограничений и улучшения эпидемиологической ситуации, будет рассмотрена возможность увеличения пассажиропотока и грузовых перевозок между Азербайджаном и Израилем.