ЧБТР планирует важные изменения в своей бизнес-модели

САЛОНИКИ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует важные изменения в своей работе на ближайшие годы.

Об этом сказал президент ЧБТР Дмитрий Панкин, отвечая на вопрос Trend в пятницу на мероприятии на тему «Черноморский регион в постпандемийный период: стратегический диалог с руководством ЧБТР» в Греции.

«В прошлом году наши клиенты не нуждались в долгосрочном финансировании, а также финансировании инфраструктурных проектов от нашего финучреждения, им нужна была поддержка малых и средних предприятий (МСП). Так, в краткосрочной перспективе изменения в нашей бизнес-модели заключаются в том, что мы будем уделять больше внимания поддержке малого и среднего бизнеса в таких странах, как Румыния, Болгария, Греция. В этом случае мы, конечно, не будем напрямую контактировать с клиентами, а будем искать финансовое учреждение, которое выступит в качестве посредника», - сказал он.

Говоря о долгосрочной стратегии, Панкин отметил, что банк намерен сыграть большую роль в качестве организатора проекта, то есть запускать проект, анализировать его, подготавливать проект к финансированию другими учреждениями: «Это будет одно из самых больших изменений в нашей бизнес-модели».

Он добавил, что также есть большой спрос со стороны акционеров на торговое финансирование: «Мы можем предоставить некоторую контргарантию коммерческому банку, который будет проводить торговые операции в стране-участнице банка. У нас также высокий спрос со стороны акционеров на финансирование экологических проектов. В связи с этим мы будем более активны в данной сфере в ближайшие годы».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)