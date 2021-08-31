Летняя школа SME Банкинга продолжает свою работу (ФОТО)

Продолжаются уроки в летней школе малого и среднего бизнеса, запущенная AccessBank. Проект был запущен для выпускников ВУЗов, не имеющих опыта работы в банковской сфере и желающих построить карьеру в сфере обслуживания малого и среднего бизнесов (SME).

На данный момент Летней Школы SMЕ банкинга являются 15 выпускников из 9 университетов: Азербайджанского Государственного Экономического Университета, Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента, Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Университета Архитектуры и Строительства, Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, Азербайджанского Университета Кооперации и Университета имени Сулеймана Демиреля (Турция). Ранее студенты успешно прошли двухэтапный отборочный тур и получили возможность участия в лекциях летней школы AccessBank-а.

Летняя школа SME Банкинга не только обучает слушателей теоретическим и практическим знаниям в области финансов и кредита, но также дает им возможность стать частью команды «местного Европейского банка» - AccessBank-а.

Тренинги летней школы по SME Банкингу продлятся до 10.09.2021.

Следует отметить, что много профессионалов, работающих сегодня в сфере банковского обслуживания SME в Азербайджане, в свое время прошли обучение и начинали свою карьеру именно в AccessBank-е.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).